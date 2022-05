Marituba libera uso de máscara em locais fechados

A partir desta quarta-feira (25), o uso de máscara deixará de ser obrigatório em ambientes fechados de Marituba. O uso permanece obrigatório em estabelecimentos e unidades de saúde. Conforme a prefeitura, a decisão foi tomada com base no baixo número de testes positivos da covid-19, no município, nas últimas semanas.

Ainda, segundo a prefeitura, também se considerou o avanço da vacinação contra a doença em Marituba, para todos os públicos elegíveis, de acordo com o Ministério da Saúde, da 1ª a 4ª dose.

