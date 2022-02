Marajó Sustentável: Governo do Pará anuncia pacote de investimentos para municípios do arquipélago

Durante agenda em Gurupá, nesta sexta-feira (11), o governador do Pará, Helder Barbalho, fez a entrega de equipamentos de saúde, que serão utilizados pelos municípios no atendimento as pessoas. Cada localidade recebeu um ultrassom e um cardioversor, equipamento utilizado interromper a arritmia cardíaca e devolver o ritmo normal de pulsações. No total, o investimento nos novos equipamentos foi de mais de R$ 1,7 milhão e beneficiou todos os municípios da Ilha.

Também na ocasião, Helder Barbalho anunciou à população as articulações para a construção do futuro novo Hospital Municipal de Gurupá, cujo projeto ainda será concluído pelo prefeito do município, Joãozinho Batista. “Tão logo termine esse fluxo, faremos um convênio de R$ 8 milhões, que possibilitará a construção desse hospital, que é um antigo sonho de vocês”, disse.

Em relação à entrega dos equipamentos, o secretário adjunto da Sespa, Sipriano Ferraz, que também esteve no município, relembrou que a medida atende às demandas identificadas pelo programa “Saúde por todo o Pará”, realizado pela primeira-dama Daniela Barbalho em 2021, que percorreu os municípios do Marajó e detectou a necessidade de melhorias no atendimento na saúde primária, sobretudo na prevenção da mortalidade materna. “Nesse sentido, os equipamentos serão úteis para equipar as unidades municipais de saúde para o atendimento de mulheres e crianças em busca de exames e diagnósticos”, destacou.

O Arquipélago do Marajó é formado por 16 municípios, entre eles Gurupá, Breves, Portel, Melgaço, Anajás, Afuá e Chaves, que receberam os equipamentos. É a segunda vez, em menos de uma semana, que o governo entrega equipamentos aos municípios da Ilha. Na última segunda-feira, também receberam ultrassons e cardioversores os municípios Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Oeiras do Pará, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari, Soure, Salvaterra e Santa Cruz do Arari.

Incentivo à pesca artesanal e desenvolvimento da atividade pesqueira

Trabalhadores da pesca dos municípios de Gurupá e Porto de Moz receberam, das mãos do governador Helder Barbalho, 200 rabetas. Os equipamentos foram repassados para as Colônias de Pescadores Z49 e Z65, respectivamente. “Esses motores vão ajudar muito mais do que a gente pensava, já que é muito distante e custoso se deslocar aqui, pois nossa área de pesca é longe, então para eles chegarem nesses lugares, só de rabeta mesmo. Estamos muito felizes com a presença do governador Helder Barbalho, é a primeira vez que um governador vem aqui”, disse Maria Gonçalves de Alcântara, presidente de colônia de pescadores.

De forma prática, a iniciativa do Estado beneficia diretamente 200 pescadores, e indiretamente 600 pessoas envolvidas na atividade pesqueira artesanal dos municípios. O investimento é superior a R$ 200 mil, realizado pelo Governo do Estado por meio do Programa Pará Rural.

“Não poderia deixar de estar aqui hoje, na Colônia de Pescadores de Gurupá, para destacar a importância de vocês, que são os responsáveis por fazer a economia girar. A pesca artesanal é um orgulho e patrimônio do Pará e esta região pulsa a atividade pesqueira, desenvolvendo o comércio e a economia”, frisou o governador.

Motores para embarcações foram entregues para estimular a pesca e o transporte (Marco Santos / Agência Pará)

“Marajó Sustentável” fomenta a agricultura familiar no arquipélago

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), também lançou hoje o projeto "Marajó Sustentável". O objetivo é fomentar o desenvolvimento socioeconômico de trabalhadores ligados à agricultura familiar de municípios marajoaras.

O "Marajó Sustentável" integra o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Seringueira no Estado do Pará (Proser) e visa contribuir para o aumento da produtividade e qualidade da borracha natural, a fim de promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de pequenos produtores e trabalhadores da agricultura familiar; extrativistas e quilombolas, em curto prazo e com baixo investimento.

“Esse é um projeto pensado exclusivamente ao Marajó, onde temos o menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil, e o governador fez questão de vir aqui para resgatar as condições de vida digna para população do Marajó, reativando os seringais nativos e a preservação da mata existente. Serão 10 mil famílias que queremos introduzir ainda neste ano no processo, com renda garantida de R$ 3 mil por mês, isso já a partir do terceiro mês do projeto. Estamos em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Probio (Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira), qualificando técnicos que vão fazer estradas de acesso às seringueiras e coletas modernas de látex. Inicialmente, vamos atender mil trabalhadores, e isso não representa custo algum quando você resgata famílias da pobreza”, frisou o titular da Sedap, Giovanni Queiroz. Segundo ele, inicialmente o projeto vai contemplar seis municípios do Marajó, mas a meta é chegar a 13, dos 16 que formam o arquipélago.

Ainda em Gurupá, o governador Helder Barbalho anunciou as construções do Hospital Municipal, em parceria com a prefeitura local, do Terminal Hidroviário de Gurupá e novas obras de infraestrutura, incluindo pavimentação de ruas.

Estado assina convênios para a rede de abastecimento de Afuá e drenagem para o município de Breves

O município de Breves, na Ilha do Marajó, receberá serviços de drenagem e Afuá será contemplada com a ampliação da sua rede de abastecimento. As obras foram autorizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). O convênio foi assinado na tarde desta sexta-feira (11), pelo governador do Estado, Helder Barbalho.

No município de Afuá, o convênio para a ampliação da rede de abastecimento de águas para o bairro Capim Marinho será constituído por dois conjuntos der motor-bombas submersas que serão instalados em um trapiche de concreto armado que recalcará água bruta do Rio Cajuuna, por meio de uma adutora para a Estação de Tratamento de Água (ETA) para um reservatório.

Em continuidade com o desenvolvimento em Breves, também foi assinado um convênio para obras de drenagem e reassentamento de blokret na rua Justo Chermont e travessa Lourenço Borges. As duas vias são de fundamental importância para o deslocamento da comunidade, além de interligar o acesso à escolas, postos de saúde, PA 's, entre outros municípios. As ações do governo do Estado

Participaram da agenda de trabalho em Gurupá a deputada federal Elcione Barbalho; o deputado federal Beto Faro; os deputados estaduais Orlando Lobato e Luth Rebelo, e a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho.