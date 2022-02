Polícia Civil leva ação itinerante de saúde para servidores no Marajó

​Policiais civis lotados na sede da Superintendência Regional do Marajó, no município de Soure, receberam, nesta quinta-feira (10), atendimento médico dos profissionais de enfermagem e psicologia da Diretoria de Atendimento ao Servidor (Das) da Polícia Civil. Foram oferecidos testes rápidos de covid-19, hepatite e aferição de pressão arterial, além do atendimento com equipe clínica e psicológica.

As ações visam promover saúde e qualidade de vida aos servidores que atuam na linha do atendimento ao cidadão em delegacias, seccionais e especializadas, na capital e no interior do Pará. "Levar as ações de saúde e promover a reflexão sobre promoção da saúde mental e bem-estar dos servidores da Polícia Civil é a nossa missão. Com esse importante trabalho, conseguimos atuar na promoção da qualidade de vida e do atendimento dos policiais civis", contou Tatyane Monteiro, coordenadora da ação.

Além de Soure, a equipe percorreu, durante a semana, os municípios de Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Ara​​ri e outras unidades da Regional do Marajó Oriental.

Para reforçar sobre a importância do atendimento psicológico para a prevenção do adoecimento mental de servidores, foi promovido um encontro na tarde de quarta-feira (9), no auditório "Professor Ernani Pinheiro Chaves", na sede da Universidade Federal do Estado do Pará (UFPA), em Soure. Durante o encontro, foi apresentada a proposta da criação da Das para servidores, pesquisadores da psicologia e representantes do campus de Soure.

Em 2022, as ações da Diretoria de Atendimento ao Servidor já percorreram os municípios de Paragominas, Ulianópolis, Dom Eliseu, Aurora do Pará, Mãe do Rio, Ipixuna do Pará e outras unidades das coordenadas pela Superintendência da zona Guajarina, com sede em Paragominas.