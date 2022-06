Marabá terá campanha doação de sangue neste sábado (18)

No próximo sábado (18), a Fundação Hemopa, por meio do Hemocentro Regional de Marabá, vai funcionar excepcionalmente para receber doações de sangue, entre 7h e 17h. A programação especial é alusiva ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado neste 14 de junho, e tem como objetivo reforçar o estoque de bolsas de sangue na unidade. "Nosso estoque não está crítico, mas precisamos mantê-lo abastecido para continuar com um atendimento transfusional satisfatório", explica Regiane Izaías, gerente da instituição.

Uma outra preocupação é a proximidade das férias escolares, período em que a equipe do hemocentro já prevê queda nas doações. "Esse é um período delicado, pois muitos doadores viajam e as doações ficam comprometidas. A incidência de acidentes de trânsito também costuma ser maior nas férias e, coincidentemente, cresce a procura por bolsas de sangue", esclarece a biomédica. Por mês, o Hemocentro de Marabá fornece aproximadamente 800 bolsas de sangue, que abastecem uma ampla rede de mais de 30 municípios da região. "A demanda costuma ser bem alta e temos que garantir essa reposição todos os dias. Por isso, estamos sempre em busca de doadores", conta a gerente. "Campanhas como a deste sábado são importantes porque não deixam faltar sangue a quem precisa de uma transfusão e, literalmente, salvam vidas".

O Hemocentro Regional de Marabá fica localizado na Rodovia Transamazônica, sem número, na Agrópole do Incra (ao lado da Câmara Municipal), e funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 13h. Para informações ao doador, a unidade disponibiliza o número de telefone (94) 3312-9150.

Critérios para doação

- ter entre 16 e 69 anos

- pesar mais de 50 kg

- estar em boas condições de saúde

- estar bem alimentado

- apresentar documento oficial com foto (original)

- se tiver testado positivo para Covid-19, aguardar 10 dias após o fim dos sintomas

- se tiver tomado vacina contra a Covid-19 recentemente, aguardar o prazo de 7 dias