Marabá: Rio Tocantins registra 10,76 metros, com aumento de 6cm em 24 horas

O nível das águas do Rio Tocantins, no Município de Marabá, no sudeste do Pará, apresentou-se logo cedo nesta quarta-feira (9) com com 10 metros e 76 centímetros, um aumento de 6 centímetros em cerca de 24 horas. A informação foi repassada pela Defesa Civil Municipal, relatando que atualmente 7.597 famílias são atingidas pela enchente (desalojadas e desabrigadas).

A Prefeitura Municipal atua no atendimento das pessoas nessa situação. Todos os abrigos foram abastecidos com cestas básicas. Equipes de saúde extramuro realizam consultas médicas e de enfermagem, ação de vacinação, aferição de pressão arterial, distribuição de medicamentos (com receitas médicas) e outros procedimentos nos abrigos de forma pontual.

Até esta quarta-feira (9), foram entregues 6.250 cestas básicas e outros benefícios foram entregues para desabrigados, desalojados, ribeirinhos e ilhados Um total de 1.051 famílias continuam nos 23 abrigos oficiais e não oficiais construídos pela Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop). Em relação ao auxílio gás, foram entregues 905 para pessoas que ainda estão em abrigos. Em janeiro, foram realizadas 2.421 mudanças; em fevereiro, 29, totalizando 2.450 apoio na parte logística com as famílias.

Pessoas interessadas em fazer doações para as famílias desalojadas e desabrigadas devem procurar a sede da Defesa Civil, na Marabá Pioneira. O órgão continua entregando benefícios e desenvolvendo ações de assistência de saúde em parceria com outras secretarias.