Máquina que colhe açaí ganha prêmio nacional; entenda como funciona

Uma máquina capaz de colher açaí por controle remoto, considerada a primeira do mundo com essa função, conquistou o Prêmio Nacional de Inovação. O equipamento, chamado AçaíBot, foi premiado nesta quinta-feira (26), em cerimônia realizada no WTC, em São Paulo.

Desenvolvida pela empresa brasileira Kaatech, a tecnologia venceu na categoria “Inteligência Artificial para produtividade entre médias empresas” e tem como foco aumentar a eficiência e reduzir riscos na cadeia produtiva do açaí — um dos principais produtos da região Norte.

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O reconhecimento destaca soluções com impacto direto na produtividade e na resolução de desafios reais. No caso do AçaíBot, a proposta é enfrentar um dos principais gargalos do setor: a colheita manual, que exige habilidade, tempo e envolve riscos.

Como funciona a máquina que colhe açaí?

O AçaíBot utiliza controle remoto aliado a recursos de inteligência artificial para realizar a colheita dos frutos diretamente das palmeiras. A proposta é substituir a subida manual em árvores que podem ultrapassar 20 metros de altura.

Segundo o idealizador da tecnologia, Reinaldo Santos, o objetivo vai além da automação. “A gente não criou só uma máquina, criamos uma solução para aumentar a produtividade e, principalmente, salvar vidas. O AçaíBot elimina a necessidade de subir em árvores de mais de 20 metros, que sempre foi o maior risco dessa atividade”, afirmou.

@oliberal.com TECNOLOGIA. Um equipamento inovador, desenvolvido pelo Departamento de Engenharia do Açai Kaa, em Belém, foi a grande sensação do Festival Internacional do Açaí Pará, promovido pelo Governo do Estado, nesta semana. Ainda sem ter sido batizado oficialmente, a máquina automática de colher cachos de açaí promete revolucionar a produtividade do setor, permitindo o acesso a mais de 100 pés da fruta numa única manhã. Pelo menos 10 vezes mais que um peconheiro ou ribeirinho seria capaz de produzir. Compacto, parecido com um caranguejo, o equipamento é dotado de uma tesoura com uma serra que corta os cachos da fruta e um gancho capaz de segurá-lo para que ele não caia do pé. Com motores à bateria, a máquina sobe sozinha no açaizeiro, faz o corte do cacho, colhe e desce com ele. Tudo por controle remoto. Saiba mais em oliberal.com 📷 Divulgação | Açaí Kaa #oliberal #amazoniajornal #acai ♬ som original - oliberal.com - O Liberal

Além do ineditismo, o equipamento se destaca por unir tecnologia e realidade da floresta, promovendo ganhos em segurança e produtividade. Entre os principais benefícios apontados estão:

Redução de acidentes durante a colheita;

Aumento da produtividade nas áreas de cultivo;

Menor dependência de mão de obra especializada;

Integração de inovação à bioeconomia amazônica.

A premiação reconhece justamente soluções que geram impacto econômico e social, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável.

O AçaíBot já vem chamando atenção de produtores, investidores e empresas ligadas ao agronegócio e à bioeconomia. A combinação entre inovação, segurança e aumento de produtividade é apontada como diferencial. A expectativa é que, com a expansão, a tecnologia contribua para modernizar a cadeia do açaí, mantendo a produção alinhada às demandas do mercado.