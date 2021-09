Máquina atinge 'puxadinho' e estrutura desaba sobre adolescente em Santarém

Um acidente envolvendo uma máquina do tipo patrol usada por funcionários da Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, vitimou um adolescente de 13 anos. Durante a execução de um serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) no bairro Jaderlândia, o maquinário atingiu uma das vigas de sustentação de um espaço anexo à residência da vítima, usado como barbearia, fazendo com que a estrutura desabasse sobre o jovem.

David dos Santos, primo da vítima, relatou que funcionários da Prefeitura estavam trabalhando em uma obra de terraplanagem na rua e o adolescente saiu do imóvel para olhar o serviço. "Tinha um tronco de árvore próximo da barbearia, uma lâmina da máquina pegou na ponta do tronco que foi arremessado contra o esteio do “puxadinho” onde ele estava. Com o impacto, toda a puxada veio em cima dele", contou.

Ainda de acordo com a testemunha, o jovem chegou a desmaiar. Uma unidade do Samu foi acionada e o conduziu para o pronto-socorro do Hospital Municipal, onde foi submetido a uma tomografia. Em razão da lesão sofrida, a indicação médica foi de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ele deverá permanecer para tratar o traumatismo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota sobre o caso à Prefeitura de Santarém, mas até o momento não obteve resposta.