Manifestação em Salvaterra impede operação de nova lancha na travessia Belém - Marajó

A lancha "Campeã", que tinha previsão de começar a operar nesta segunda-feira (12), no trajeto Belém - Marajó - Belém, não pôde iniciar a operação. A informação foi confirmada por funcionários do Terminal Hidroviário de Belém. O motivo é a manifestação que ocorre no porto em Salvaterra, no arquipélago, desde o final de semana.

A Polícia Militar já foi destacada para o local para tentar negociar a liberação do espaço. Ainda não há certeza se a lancha "Salmista", que começaria a operar nesta terça (13), no trajeto Marajó - Belém - Marajó, vai poder iniciar as viagens.

