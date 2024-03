Mangal das Garças prepara programação gratuita no próximo domingo, dia 10 de março

No próximo domingo, dia 10 de março, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças irá retomar as atividades voltadas ao público infantil dentro do Projeto Ecoarte. A programação será uma oficina de artesanato em homenagem ao dia das mulheres. A entrada é gratuita e a oficina inicia às 10h.

Em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, a Organização Pará 2000 prepara uma programação que promete unir diversão e criatividade. O clube da animação marcará presença proporcionando, além de muitas brincadeiras e diversão, o público infantil poderá usar a criatividade e dons artísticos para construir lindas flores, com materiais reutilizáveis, o que será ensinado na oficina especial.

A organização do Mangal das Garças recomenda para aqueles que irão comparecer no domingo ao espaço, não esqueçam do protetor solar, do repelente e de usar roupas frescas.

Serviço:

Projeto "Ecoarte" - Oficina de artesanato Dia da Mulher (Gratuito) - 10 de março de 2024

Hora: 10h

Local: Mangal das Garças (R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha, Belém - PA)

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)