Mais de 6 mil candidatos devem fazer o segundo dia de reaplicação do Enem 2021; confira dicas

O segundo dia de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) ocorrerá neste domingo (16) em todo o País. Os candidatos farão prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Essas provas também serão aplicadas para quem se inscreveu em setembro, após nova oportunidade. Também será realizado o segundo momento do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). No Pará, 6.620 candidatos devem participar da programação de hoje.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fecharão às 13h. As provas começarão às 13h30 e terminarão às 18h30. As pessoas que solicitaram determinados atendimentos especializados e tiveram as solicitações aprovadas poderão finalizar após esse horário, como previsto em edital, como repassa o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Inep informa que neste domingo a reaplicação movimentará 6.986 inscritos. Também serão aplicadas provas para 280.146 pessoas que se inscreveram em setembro, após nova oportunidade para isentos da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020. São 4.618 locais de reaplicação do Enem nas 27 unidades da Federação.

O gabarito será divulgado no dia 19 deste mês e o resultado final em 11 de fevereiro e 60 dias depois para os treineiros. Os candidatos em geral devem evitar aglomeração de pessoas.

A reaplicação do Enem 2021 abrange candidatos inscritos no Enem 2020 que tiveram direito à isenção e não compareceram às provas; pessoas inscritas no Enem PPL; participantes que apresentaram sintomas de doenças contagiosas, como a covid-19; quem apresentou problemas logísticos ou de infraestrutura e outras ocorrências que impediram a realização do exame em novembro.

Atenção aos documentos

Nos locais de prova, os candidatos devem apresentar um documento original com foto: RG, passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também será aceita a identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive no caso de reconhecidos como refugiados, dentro do previsto pela Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997.A Carteira de Registro Nacional Migratório, prevista na Lei de Migração (n.º 13.445), de 24 de maio de 2017, também está entre a documentação válida para identificação do participante, assim com o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, do qual trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018.

A identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe e que, por lei, tenha validade como documento de identidade também poderá ser utilizada para identificar o participante. É válida a Carteira de Trabalho e Previdência Social (impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997). “O participante impossibilitado de apresentar o documento de identificação original com foto, seja por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poderá realizar as provas, desde que apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias da aplicação, e caso submeta-se à identificação especial, voltada à coleta de informações pessoais, com o objetivo de comprovar a identidade do inscrito”, repassa o Inep.

Cuidados com a covid-19

O candidato deve usar máscara cobrindo o nariz e a boca. Ele terá de usar esse equipamento de proteção individual durante todo o período em que permanecer no local de aplicação. A proteção facial é obrigatória, desde a entrada até a saída do local de provas, exceto para as pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual ou sensorial, conforme previsto na Lei n.º 14.019, de 2 de julho de 2020. “Será permitido levar máscara extra, frasco de álcool, luvas e garrafa de água para consumo. Os inscritos que apresentarem sintomas na véspera ou no dia da prova não deverão comparecer ao exame, primando pela segurança e pela saúde coletiva”, como orienta o Inep.

Deve-se usar caneta esferográfica preta, em material transparente, para preenchimento do cartão-resposta. São proibidos celulares e quaisquer aparelhos eletrônicos - devem ser mantidos desligados e guardados no envelope porta-objetos; bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas, óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros. O candidato pode levar seu próprio lanche.

Cartão de inscrição tem informações importantes

Os candidatos devem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, no qual estão informações sobre o número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que o inscrito deverá contar com atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social, se for o caso. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia da prova.

Outra orientação é que o candidato, para ingressar na Página do Participante, precisa usar um login único da plataforma gov.br. “Caso o interessado não lembre a senha, é possível recuperá-la. Basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF para fazer a verificação e clicar em “Avançar”. Em seguida, é só clicar em “Esqueci minha senha”. Existem diversas formas de recuperar o acesso à conta: por meio do aplicativo Meu gov.br, de bancos credenciados, do Internet Banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS). O participante deve selecionar uma das opções para gerar uma nova senha”, repassa o Inep.

Faltosos predominaram no primeiro dia da reaplicação

O Pará foi o quarto estado com maior número de faltosos no País no primeiro dia da reaplicação do Enem domingo (9) último: dos 530 inscritos para a reaplicação, 76,4% (405) estiveram ausentes, e somente 23,6% (125) fizeram a prova. Esses números foram divulgados pelo Inep na terça-feira (11). De acordo com o Instituto, do total de 340.659 inscritos no Brasil, 68,8% (227.728) faltaram ao primeiro dia de provas. Somente 33,2% (112.931) compareceram.

Entre os estudantes inscritos no Enem 2020 que tiveram direito à isenção da taxa e não compareceram às provas naquela ocasião, dos 280.146 inscritos no País, 72,7% (203.611) faltaram e apenas 27,3% (76.535) estiveram presentes. No Pará, dos 18.340 inscritos, 70,7% (12.972) se ausentaram. Nesta categoria, a maior abstenção foi registrada em Minas Gerais (76,4%).

Na aplicação do Enem para as Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL 2021), no domingo (9), 54.227 inscreveram-se no País, e 63% (34.190) fizeram a prova, ou seja, somente 37% (20.037) não compareceram. No Pará, dos 1.756 inscritos, 64,2% (1.127) estiveram presentes, e 35,8% (629) ausentes.

A aplicação do Exame para as Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021 prossegue neste domingo (16). Este Exame também começou no último dia 9. Ao todo, 54.227 participantes estão inscritos, como informa o Inep. As provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.