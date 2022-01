Pará foi o quarto estado com maior número de faltosos para a reaplicação do Enem 2021

Do total de 340.659 inscritos, 68,8% (227.728) faltaram ao primeiro dia de provas da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, realizado no domingo (9). Somente 33,2% (112.931) compareceram. O Pará foi o quarto estado com maior número de faltosos: dos 530 inscritos para a reaplicação, 76,4% (405) estiveram ausentes, e somente 23,6% (125) fizeram a prova. Os números foram divulgados na terça-feira (11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados serão divulgados no dia 11 de fevereiro, e 60 dias depois para os treineiros.

Participaram da reaplicação do Enem 2021 as pessoas com direito à isenção de taxa por decisão judicial e os participantes que tiveram pedido aceito devido a alguma dificuldade na primeira aplicação, além das pessoas privadas de liberdade que se inscreveram no Enem PPL. Os participantes fizeram provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No próximo domingo (16), eles vão resolver questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas tecnologias.

Isentos

Também participaram do exame os estudantes inscritos no Enem 2020 que tiveram direito à isenção da taxa e não compareceram às provas. Nesta categoria, dos 280.146 inscritos, 72,7% (203.611) faltaram e apenas 27,3% (76.535) estiveram presentes. No Pará, dos 18.340 inscritos, 70,7% (12.972) se ausentaram. Nesta categoria, o maior nível de abstenção foi registrado em Minas Gerais (76,4%). O estado foi atingido por fortes chuvas no fim de semana, com diversas interdições provocadas por enchentes e desabamentos nas rodovias.

O Inep formalizou o cronograma e os critérios de inscrição para esse público por meio de edital complementar do Enem 2021 impresso, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 14 de setembro. O anúncio da medida ocorreu no dia 13 do mesmo mês. Durante o período de inscrições, o Inep também recebeu as solicitações de atendimento especializado. O cronograma foi planejado de forma a garantir o direito dos participantes de utilizarem o resultado do exame para acesso à educação superior, por meio Sisu, ProUni e Fies.

Enem PPL

O Enem também foi aplicado para as Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL 2021). Esta modalidade foi a que teve a maior taxa de comparecimento. No total, foram 54.227 inscritos, e 63% (34.190) realizaram a prova. Somente 37% (20.037) não compareceram. No Pará, dos 1.756 inscritos, 64,2% (1.127) estiveram presentes, e 35,8% (629) ausentes.

A aplicação da prova ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas, indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional de cada estado. Só podem participar aqueles que assinam o Termo de Adesão, Responsabilidade e Compromisso, por meio de um sistema on-line. As provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular.

Números do Pará

Reaplicação Enem 2021

530 inscritos — 125 presentes (23,6%) — 405 ausentes (76,4%);

Isentos Enem 2020

18.340 inscritos — 5.368 presentes (29,3%) — 12.972 ausentes (70,7%);

Pessoas privadas de liberdade

1.756 inscritos — 1.127 presentes (64,2%) — 629 ausentes (35,8%).