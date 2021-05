Mais de 100 mil doses de vacinas são transportadas para o interior do Pará

Com início na manhã deste sábado (22), a fase XI da operação de distribuição de vacinas do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) só encerrará no domingo (23). Ao todo, serão distribuídas mais de 102 mil doses dos imunizantes da Sinovac e Astrazeneca para sete Centros Regionais de Saúde (CRS), no interior do Pará.

- Veja onde se vacinar no Mapa da Vacinação

- Acompanhe como está a vacinação contra Covid-19 em cada país

Neste sábado, os imunizantes tinham como destino os municípios de Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná e Ponta de Pedras, Soure, Salvarerra, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, todos na ilha do Marajó, além das cidades de Santarém, Altamira, Breves, Cametá, Marabá e Conceição do Araguaia.

Em Breves, serão desembarcadas as embalagens contendo as vacinas de Bagre, Melgaço e Portel, que serão conduzidas até os municípios por meio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu).

No domingo, as doses serão levadas para Anajás, Chaves e Afuá. No entanto, a programação poderá sofrer ajustes em decorrência das condições climáticas, avisou o grupo.

“Todos os órgãos de segurança pública vêm se empenhando ao máximo desde o início da pandemia para combater o vírus e levar a tão aguardada vacina para os locais mais distantes. E a integração entre os órgãos da segurança pública e saúde é fundamental para que todo o processo ocorra como previsto, sem nenhuma intercorrência e beneficiando cada vez mais pessoas”, pontuou o diretor do Graesp, Coronel Armando Gonçalves.

Ao chegar aos CRS (7°, 8°,9°, 10°, 11°, 12° e 13°), as doses são entregues para as prefeituras municipais, responsáveis pela campanha de imunização.

“A Sespa está viabilizando a campanha junto aos municípios, mas nós reforçamos que a população deve continuar fazendo a sua parte sem deixar de lado os cuidados com a higienização das mãos assim como distanciamento social, uso de álcool em gel e máscara”, afirma o Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, Rômulo Rodovalho.