Mais de 100 mil doses de vacinas contra covid-19 chegam ao Pará

O Pará recebeu, na madrugada deste sábado (4), 100.620 doses da vacina Pfizer, no Aeroporto Internacional de Belém. A equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses. O envio das doses será feito por vias terrestre, aérea e fluvial e contará com o apoio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Até o momento, o Estado já havia recebido 13.076.275 doses de imunizantes, sendo 4.913.940 somente da vacina Pfizer.

Para essas doses da Pfizer, a Sespa recomenda que os municípios adotem estratégias que atendam a aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos e a dose de reforço de pessoas com mais de 18 anos que tenham 5 meses ou mais de intervalo de sua segunda dose.

Com a chegada do novo quantitativo, o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, destaca a importância de completar o esquema vacinal. "É muito importante que quem ainda não se vacinou procure o posto mais próximo no seu município. Já disponibilizamos doses a todas as cidades para 1ª, 2ª ou dose de reforço. A vacina é a ferramenta mais importante que temos para frear a pandemia e é muito importante completar essa imunização para garantir que o vírus pare de circular", avaliou

Ao todo, já são quase 12 meses que a Sespa vem trabalhando em parceria com outras instituições para garantir que as doses cheguem à população de forma rápida, segura e eficaz. "Já passamos de 12 milhões de vacinas distribuídas a todos os municípios do Pará e pedimos a todos os gestores que prossigam firmes na campanha de vacinação, disponibilizando as doses imediatamente a toda população", afirmou o secretário.