Mãe reencontra o filho levado pelo pai após decisão que lhe dava guarda definitiva

No mês dedicado às mães, Silvana Ranieri Pinheiro, 36 anos, uma corretora de imóveis paraense, viveu o drama de ter o filho de apenas 7 anos raptado pelo próprio pai. João Conrado Vasconcelos Nogueira, 42 anos, decidiu fugir com o menino depois que foi comunicado de uma decisão judicial que concedia a guarda definitiva da criança à mãe. Nesta terça-feira (19), depois de uma semana de angústia, buscas e da mobilização de parentes, amigos e autoridades policiais, Silvana finalmente conseguiu reencontrar o filho em Macapá (AP).

A criança foi localizada por policiais civis do estado vizinho, que tomaram conhecimento do caso por intermédio da polícia paraense. Esta semana, Silvana viajou para o Amapá e buscou ajuda na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes praticados Contra Criança e Adolescente (DERCCA). O titular da unidade, delegado Ronaldo Entringe, abriu as investigações com apoio da 10ª DP e de outras delegacias.

Após os primeiros levantamentos, a polícia conseguiu descobrir o paradeiro de João Conrado e do filho. Ele havia alugado uma casa no bairro Marabaixo I, na zona oeste da capital macapaense, exatamente há uma semana. "Fizemos vários levantamentos, inclusive montando campana. Hoje, conseguimos a confirmação do local onde houve o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão da criança”, informou o diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE) do Amapá, Fábio Araújo.

Em depoimento, João Conrado declarou que fugiu com o filho por temer que a ex-companheira fizesse o mesmo que ele, ou seja, desaparecesse com o menino. O pai tinha a guarda provisória do garoto há um ano e meio. Ele foi ouvido e liberado, mas foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência e agora João responderá pelo crime de sonegação de incapaz.

Silvana afirmou sobre o desfecho do caso: "Posso garantir que foram duas vitórias; uma em Belém, com a decisão judicial, e a outra aqui, o reencontrando. Gratidão a todos, gratidão”.

Nas redes sociais, Silvana Ranieri fez questão de postar um agradecimento a todas as pessoas que se solidarizaram com o seu drama: "Foram dias de aflição, mas mantive minha fé na justiça e em Deus. Meu filho foi encontrado, está bem e em minha companhia. Agradeço do fundo do coração aos empenhados e competentes policiais que não mediram esforços, aos meus advogados e à imprensa, os quais tiveram papel fundamental para este feliz desfecho", escreveu

Ela também destacou o apoio recebido de outras mães e de pessoas desconhecidas que ajudaram a tornar ainda maior a mobilização pelo reencontro de mãe e filho: "Não poderia também deixar de agradecer a todas as pessoas que me apoiaram com palavras e com compartilhamentos nas redes sociais, vocês foram meu esteio quando cheguei a beira do desespero. À família querida que me adotou e cuidou de mim em Macapá, vocês fazem a palavra família fazer sentido. A Deus e seus ajudantes, obrigada pela proteção, por me dar alento nos momentos de maior aflição, que não foram poucos, e por me restabelecer a companhia do meu menino. Gratidão é minha palavra do dia!".