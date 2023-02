Macapá 265 anos: disputa por bolo de aniversário da cidade viraliza na internet

Cada pedaço do bolo gigante do aniversário de Macapá, capital do Amapá, foi disputado, fazendo com que a cena viralizasse nas redes sociais. Com sacolas nas mãos, multidões de pessoas correram para garantir uma fatia, teve quem enchesse mais de uma sacola com enormes pedaços do bolo.

O corte e os parabéns ao município que completa 265 anos aconteceram no fim da manhã deste sábado (4). O bolo, que demorou horas para ser confeitado, se desfez em poucos minutos na hora da divisão.