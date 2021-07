Lote vencido: veja como diferenciar uma dose de vacina fora da validade

Após a polêmica das aplicações de doses da vacina AstraZeneca que estavam vencidas ganharem o noticiário nacional, na última sexta-feira (2), a fabricante do imunizante no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgou uma nota afirmando que nenhum dos lotes suspeitos foi produzido na instituição. Segundo a prefeitura de Belém, "no dia 2 de fevereiro de 2021, um total de 9.910 doses do lote 4120Z005, com validade para o dia 14 de abril de 2021 foi recebido na câmara fria. O referido lote foi completamente utilizado dentro do prazo de validade."

Mesmo com todas as afirmações, muitas pessoas ficaram na dúvida sobre o assunto e entraram em desespero. "Logo quando vi a notícia sobre os lotes, percebi que eu estava nessa lista. No início me desesperei, mas logo em seguida fui pesquisar mais detalhes", disse a farmacêutica Adriane Dantas.

Segundo a profissional, ela chegou a receber o imunizante do lote 4120Z005 - vencido em 14 de abril. "As pessoas têm que parar e ver direitinho se as informações no cartão de vacinação". De acordo com os dados, ela se vacinou em fevereiro deste ano, ou seja, o lote e a vacina dela ainda estava na validade porque venceu em abril. "É importante fazer essa comparação. O lote tem data de valodade, e mesmo sendo o mesmo lote, a minha dose estava ok. Ainda faltava dois meses pra ela vencer. Tem que comparar o dia em que se vacinou", alerta.

Número do lote e vencimento:

Lote 4120Z001 - vencido em 29 de março

Lote 4120Z004 - vencido em 13 de abril

Lote 4120Z005 - vencido em 14 de abril

Lote CTMAV501 - vencido em 30 de abril

Lote CTMAV505 - vencido em 31 de maio

Lote CTMAV506 - vencido em 31 de maio

Lote CTMAV520 - vencido em 31 de maio

Lote 4120Z025 - vencido em 4 de junho

O que fazer caso esteja no lote vencido?

Se você tomou a vacina da AstraZeneca de um dos lotes após a data de vencimento, procure um posto de saúde com a carteira de vacinação. Faça o registro do erro vacinal e receba as orientações;- Quem tomou vacina com prazo vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias após de ter recebido a dose;- Especialistas dizem que lotes vencidos da vacina Oxford / AstraZeneca não oferecem riscos à saúde, mas é preciso se revacinar;- A vacina não tem o efeito esperado. É como se você não estivesse vacinado.