Vacina AstraZeneca fora da validade foi aplicada em 2.673 pessoas em Belém, diz jornal

Depois do município de Maringá, no Paraná, Belém foi a cidade que mais recebeu doses de vacina fora da validade contra a covid-19. Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, nesta sexta-feira (2).

Os imunizantes com prazo de validade expirado foram utilizados em 1.532 municípios brasileiros até o dia 19 de junho. De acordo com a apuração do jornal, Belém vacinou 2.673 pessoas com as doses vencidas, ficando atrás apenas de Maringá, que vacinou 3.536 indivíduos. Depois de Belém, aparecem as cidades de São Paulo (996), Nilópolis, no Rio de Janeiro (852) e Salvador, Bahia (824). Segundo a reportagem, as demais cidades aplicaram menos de 700 vacinas vencidas, sendo que a maioria não passou de dez doses.

A Folha cruzou as bases de informações DataSUS (sistema de informações do Ministério da Saúde) e Sage (Sala de Apoio à Gestão Estratégica), que registra os comprovantes de entrega dos imunizantes contra a covid-19 por estado. Em cada um dos recibos há informações públicas sobre o número do lote vacinal, a data de validade, o fabricante e a data de entrega. No cruzamento do jornal, foram consideradas todas as imunizações do país contra a covid-19 até o dia 19 de junho.

O levantamento mostra que, até essa data, um total de 25.935 doses de oito lotes de AstraZeneca foram aplicadas fora da validade. Metade desses lotes vieram do Instituto Serum, da Índia; a outra metade, da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

Como conferir quais foram os lotes vencidos

Além das doses já aplicadas, outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas a estados e municípios dentro do prazo de validade já expiraram. Não está claro se foram descartadas ou se continuam sendo usadas, segundo a Folha.

A AstraZeneca é a vacina mais usada no Brasil. Ela responde por 57% das doses aplicadas neste ano. O jornal destaca que a maioria foi utilizada de acordo com as orientações do fabricante.

Todos os imunizantes espirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade 29 de março. O que venceu há menos tempo estava válido até 4 de junho.

O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação. Quem tiver recebido uma dose de um dos lotes abaixo (veja a lista) deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento:

Número do lote e vencimento:

Lote 4120Z001 - vencido em 29 de março

Lote 4120Z004 - vencido em 13 de abril

Lote 4120Z005 - vencido em 14 de abril

Lote CTMAV501 - vencido em 30 de abril

Lote CTMAV505 - vencido em 31 de maio

Lote CTMAV506 - vencido em 31 de maio

Lote CTMAV520 - vencido em 31 de maio

Lote 4120Z025 - vencido em 4 de junho

O que fazer?

- Se você tomou a vacina da AstraZeneca de um dos lotes após a data de vencimento, procure um posto de saúde com a carteira de vacinação. Faça o registro do erro vacinal e receba as orientações;

- Quem tomou vacina com prazo vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias após de ter recebido a dose;

- A vacina não tem o efeito esperado. É como se você não estivesse vacinado.