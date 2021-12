Longas filas se formam para saque do benefício "Reencontro com a escola" neste sábado (18)

Longas filas foram registradas em frente às agências do Banco do Estado do Pará (Banpará) na manhã deste sábado (18), por conta do pagamento do benefício "Reencontro com a escola", oferecido pelo Governo do Pará a estudantes do ensino médio na rede estadual, em valores entre R$ 100 e R$ 500 reais.

Na agência localizada na avenida Pedro Miranda, na esquina da travessa Angustura, a prioridade era para os menores de idade acompanhados dos pais e responsáveis, a serem atendidos até 9h. Depois, o atendimento foi liberado para os demais beneficiários.

A fila estendia-se por um quarteirão inteiro e chegava até a avenida Marquês de Herval. Diversos estudantes relataram ter chegado ainda na madrugada, entre 3h e 4h da manhã.

As amigas Andreia Corrêa, Pietra Araújo e Raissa Chagas faziam parte deste grupo que madrugou na fila. Elas estavam mais próximas do que distantes do atendimento, mas já estavam bem cansadas, especialmente por conta do sol, e um tanto indignadas por conta das pessoas que chegaram tarde e furaram fila.

"Este ano foi pesado com os estudos em casa. Ninguém consegue estudar em casa no celular, pois tudo tira nossa atenção. Vai ser uma grande ajuda. Achei que o auxílio foi uma boa ideia, pois muitos estudantes estavam sem dinheiro. É bom o que o governo está fazendo pela gente", afirma Raissa.

Andreia Corrêa veio de Icoaraci, dormiu na casa da amiga Raissa na Pedreira e precisou perder o trabalho hoje para receber o benefício. Ela tem 19 anos, já não mora mais com os pais, e acredita que o dinheiro está chegando em ótima hora. "Tem muita gente julgando, criticando, mas muita gente precisa. Quem fala mal do auxílio são pessoas que não sabem da realidade", afirma.

Pietra Araújo concorda. Ela cursa o terceiro ano da faculdade. "E assim que acabar vou fazer uma faculdade, se o Helder permitir. Mas ainda estou pensando, refletindo sobre o que vou cursar e qual profissão irei exercer. Todo mundo que tinha cadeira de praia trouxe. A gente já imaginava que iríamos ficar esperando desde 3h30 da manhã. Não sei que horas vão liberar", conta. Quando a reportagem esteve na agência da Pedreira, uma falha técnica atrasava os atendimentos. A situação era similar no banco da avenida Presidente Vargas.

Apesar do sol e da demora na fila, as amigas optaram por não perder a pose - e levaram até cadeiras de praia (Márcio Nagano/O Liberal)

O Projeto de Lei nº 481/2021, que institui o Programa Extraordinário Estadual "Reencontro com a Escola", autoriza a concessão de uma bolsa única de R$ 100 ao aluno que comprovar estar matriculado na rede pública estadual e firme compromisso de matrícula para o ano letivo de 2022.

Já o estudante concluinte do 3° ano do ensino médio no ano de 2021 terá direito a uma parcela única de R$ 500 – se atender às mesmas exigências citadas acima, bem como a comprovação de vacinação contra a Covid-19 para maiores de 12 anos. No total, o projeto beneficiará quase 600 mil alunos – sendo 121.050 mil alunos concluintes do ensino médio, e 474.880 estudantes que ainda não concluíram os estudos.

O orçamento destinado à essa iniciativa gira em torno de R$ 105 milhões e, segundo o governador Helder Barbalho, vem para premiar, na forma de bolsa, os alunos que retomarem às atividades presenciais da rede estadual de educação básica.