Lixo toma conta da praia do Atalaia no primeiro dia de 2021

Quem acordou cedo para curtir os primeiros raios de sol de 2021 na praia do Atalaia, em Salinópolis, se deparou com um mar de lixo cobrindo toda a faixa de areia na costa atlântica paraense neste 1º de janeiro. Nas redes sociais, as fotos mostram desde sacolas plásticas (que podem levar 200 anos para se decompor) até garrafas de vidro.

A atitude pode se enquadrar como crime ambiental pelo artigo 54 da Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998, que trata de violações que causam poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade da fauna e da flora e que fala especificamente, no parágrafo IV, sobre "dificultar ou impedir o uso público das praias".