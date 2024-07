Lives se tornam a sensação na transmissão de jogos de futsal em Castanhal

Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Essa é uma frase bastante conhecida e que nos tempos atuais podemos facilmente trocar por um celular na mão e muitas ideias na cabeça. A facilidade em trabalhar com os aparelhos que possuem câmeras com grande poder de imagem tem aberto várias possibilidades de executar a tal ideia.

Foi assim com o radialista Eder Bastos e o assessor parlamentar Nicson Silva. Em janeiro de 2023 deram início ao projeto de transmissão de jogos de futsal por meio de lives no Instagram. A página @ tv_futsalcastanhal tem quase nove mil seguidores.

“Eu iniciei esse projeto e logo depois convidei o Nicson para participar. Eu sou bastante ligado ao esporte e sempre trabalhei com narrações esportivas. As pessoas em Castanhal sentiam falta de um apoio e prestigio ao esporte amador, em especial ao futsal. E foi assim que surgiu a ideia de desenvolver o projeto das transmissões esportivas por meio das lives do Isntagram”, contou Eder Bastos.

A primeira transmissão foi a partida de futsal entre Bastardos e Milênio, times do bairro do Jaderlândia.

“Nosso principal objetivo é dar visibilidade aos jogadores e aos times de Castanhal. O futsal é uma verdadeira paixão no nosso município. É uma modalidade que só cresce”, explicou Nicson Silva.

Um dos pontos principais para que o futsal seja um esporte bastante praticado em Castanhal é o fato do município ter muitos ginásios esportivos, como explica Eder Bastos.

“Hoje em dia cada bairro tem um ginásio poliesportivo. Temos bairros que tem até seis times e com isso são criados muitos campeonatos como os Jogos de Verão que é um dos mais tradicionais de Castanhal e acontece no bairro da Saudade; o Campeonato Municipal de Futsal e o Natalsão de Futsal, que é também um dos mais concorridos”, explicou o radialista.

Com tantos jogos, o trabalho acompanhado na página @ tv_futsalcastanhal, caiu no gosto dos seguidores e desportistas de Castanhal e região.

“A página caiu no gosto da galera. Quando o jogador quer rever sua jogada pode ir lá na página que está o registro. A gente logo após a live postamos no feed do instagram. Com isso o jogador pode até recortar o seu vídeo e já sai compartilhando entre os amigos”, explicou Nicson

O trabalho da dupla se tornou referência na região e convites para fazer a cobertura em outros municípios da região nordeste começam a surgir.

“Os campeonatos são grandiosos sim, mas não tem a cobertura da mídia tradicional e todos querem ver seus times tendo o reconhecimento no esporte paraense. A pesar na nossa página ser dedica ao futsal, temos recebido pedido de outros esportes também. Temos também recebido convites para cobrir campeonatos em Inhangapí, Vigia e São João da Ponta”, contou Eder Bastos.