Instagram libera comentários públicos nos stories; veja como funciona

A mais recente atualização do Instagram traz uma novidade para os usuários da plataforma: comentários públicos nos stories. Inovando a forma de interação na rede social, a funcionalidade começou a ser testada no fim do ano passado e foi chamada de "Hype".

Antes do upgrade, qualquer interação, seja comentário ou reação, era encaminhada diretamente de forma privada para a conversa com o autor da publicação. Agora, as reações e comentários podem se tornar visíveis para todos os seguidores do autor, o que cria uma nova forma de interação pública entre os usuários.

Como funciona a nova interação nos stories do Instagram?

Para usar a nova função, os usuários simplesmente precisam visualizar um story e acessar a área de comentários, semelhante ao que já é feito em posts convencionais do feed. A partir daí, eles podem digitar suas mensagens que, ao serem publicadas, tornam-se visíveis para a audiência completa do story original.

Se você não curtiu a novidade, que pode "atrapalhar" o envio de reações e comentários sigilosos, há algo pior: o Instagram ainda não oferece a possibilidade de desativar completamente essa função, mas permite que os usuários restrinjam quem pode comentar em seus posts temporários.

Comentário público em story do Instagram (Foto/Instagram)

E você, o que achou da novidade?

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de oliberal.com)