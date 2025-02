Listão da Ufopa: veja os nomes dos 1.500 aprovados na universidade

Com 1.500 aprovados, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou o listão dos aprovados no Processo Seletivo Regular (PSR) 2025 na manhã desta sexta-feira (31) - que contou com 17.371 inscritos. Por meio de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foram selecionados candidatos para o preenchimento das vagas distribuídas em 44 cursos de graduação ofertados gratuitamente em Santarém e demais campi regionais situados nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná.

Confira o listão aqui!

A novidade deste ano foi a leitura dos nomes dos aprovados em um sistema de som, o que atraiu dezenas de candidatos à Unidade Tapajós do Campus Santarém. Medicina foi o curso mais concorrido do certame, com 9.463 inscritos (262,86 candidatos por vaga), seguido por Direito, com 1437 inscritos (35,93 candidatos por vaga); Farmácia, com 690 inscritos (19,17 candidatos por vaga); Pedagogia, com 453 inscritos (10,3 candidatos por vaga); e Ciências da Computação, com 385 inscritos (11,67 candidatos por vaga).

Para a reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier, o processo seletivo de 2025 representa um novo período para a universidade e a região Oeste do Pará. "Essa procura tão grande marca a consolidação da Ufopa, pois vemos retomar esse número de 17 mil inscritos, além de trazer a maioria dos calouros por meio de uma política diferenciada que atende à nova lei de cotas".

VEJA MAIS

Comemoração

Egresso da rede pública de ensino, Igor Ferreira Barreto, de 19 anos, passou para a primeira turma do concorrido curso de Medicina da Ufopa. “Eu estou muito feliz. A minha expectativa é que sejam seis anos de muito aprendizado para eu me tornar um profissional muito exemplar e poder ajudar a população”, afirma o calouro, que fez o ensino médio no Colégio São Raimundo Nonato.

Com apenas 17 anos, Otávio José Durigon comemorou sua aprovação no curso de Agronomia. “É uma coisa que eu sempre sonhei e agora estou vivendo meu sonho”, afirma. O santareno estudou no Campus de Santarém do IFPA: “Penso em participar de tudo, me inscrever em todas as bolsas, pesquisar. A Ufopa é gigante e eu vou encontrar meus caminhos”.

“É uma emoção que eu não consigo explicar”, afirma Paula Chaiane Silva de Lima, de 18 anos, aprovada para o curso de Zootecnia. “Não estava com expectativa, achava que não ia conseguir, e na hora que vi o meu nome comecei a chorar, porque é o curso que eu sempre quis, e é uma emoção muito grande estar passando nele hoje. É a primeira vez que fiz o Enem, estou vindo direto do ensino médio”, conta a caloura egressa do SOME rural de Monte Alegre.

Os aprovados devem ficar atentos ao processo de habilitação ao vínculo institucional, que ocorrerá de 17 a 21 de fevereiro, das 9 às 12 horas, no Auditório da Unidade Tapajós em Santarém e nos demais campi regionais. O início das aulas do primeiro semestre do ano letivo de 2025 está previsto para o dia 3 de abril. E entre as notas de corte do grupo de ampla concorrência dos cursos mais concorridos: 927,02 (Medicina); 839,78 (Direito); 800,11 (Farmácia); 687,9 (Pedagogia); e 804,57 (Ciências da Computação).

Manifestação de Interesse

Os candidatos não classificados na primeira chamada e que desejem continuar concorrendo às vagas remanescentes devem manifestar o interesse de participar da segunda convocação no site da Ufopa até 28 de fevereiro. A manifestação de interesse não garante vaga na Ufopa, porém os candidatos que não confirmarem interesse no prazo estipulado perderão automaticamente o direito de concorrer às vagas remanescentes.

Habilitação

A habilitação ao vínculo institucional consiste na apresentação, pelo candidato aprovado, dos documentos obrigatórios, exigidos em edital, que comprovam os dados declarados no ato da inscrição. A entrega dos documentos será realizada, de forma presencial, de 17 a 21 de fevereiro, das 9 às 12 horas, no Auditório da Unidade Tapajós, situado no bairro do Salé, em Santarém, e nos demais campi regionais.

O candidato aprovado deverá apresentar seus documentos para habilitação institucional no campus do curso ao qual teve classificação, ficando vedado se habilitar em campus diverso. O candidato que não apresentar os documentos exigidos para o grupo de vaga para o qual foi classificado terá sua habilitação indeferida.

Os candidatos classificados na condição de PcD deverão apresentar na habilitação o laudo de exame médico pericial da Ufopa para comprovação da deficiência alegada. A avaliação médica pericial será realizada de 3 a 14 de fevereiro, com agendamento prévio por meio de e-mail, no qual devem constar o nome completo do candidato, curso para que se inscreveu, além do laudo anexado.

Heteroidentificação

O candidato que tiver efetuado autodeclaração de que é pessoa negra de cor preta ou pessoa negra de cor parda e tiver sido classificado para vaga destinada às pessoas negras (pretas ou pardas), grupos de vagas G1 e G5, terá sua autodeclaração avaliada por banca de heteroidentificação, especificamente designada para esse fim.

O candidato deve comparecer presencialmente ao campus do curso para o qual foi classificado para submeter-se ao procedimento de heteroidentificação, que ocorrerá de 10 a 12 de fevereiro, em horário e local determinados em conformidade com edital específico de convocação a ser publicado no site da Ufopa em 4 de fevereiro.

O não comparecimento do candidato ou a não confirmação de sua autodeclaração no procedimento de heteroidentificação resultarão em sua eliminação, sem possibilidade de reclassificação. Somente os candidatos que forem deferidos pela banca de heteroidentificação poderão se habilitar no PSR Ufopa 2025.

Confira os principais prazos:

Agendamento da Perícia Médica: 3 a 12/02/2025

Realização da Perícia Médica: 3 a 14/02/2025

Publicação do Edital de Convocação da Heteroidentificação: 04/02/2025

Realização das Bancas de Heteroidentificação: 10 a 12/02/2025

Período para Habilitação – Entrega de documentos: 17 a 21/02/2025