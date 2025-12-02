Lista de material escolar: saiba o que pode e o que é proibido de ser cobrado pelas escolas

A lista oficial de produtos permitidos e proibidos de serem cobrados como material escolar para o ano letivo de 2026 foi divulgada nesta terça-feira (2). O objetivo é orientar pais e responsáveis, garantindo que somente os itens de uso pedagógico individual sejam solicitados. Produtos de uso coletivo, materiais de limpeza, itens de escritório e qualquer item que ultrapasse a quantidade necessária para o estudante não podem constar na lista, já que esses custos devem estar incluídos nas mensalidades.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Festival LED: inovação, cultura e educação marcam esta terça (2), em Belém]]

Segundo a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará), materiais que não tenham relação direta com o processo pedagógico, bem como solicitações excessivas ou sem justificativa, são considerados práticas indevidas. Quando a escola solicitar um item fora da lista ou exigir quantidade maior que a necessária, deve apresentar justificativa pedagógica e o plano de utilização por série.

Os produtos de higiene pessoal, como sabonete, creme dental, toalha e talheres, por exemplo, não podem fazer parte da lista de material escolar e devem ter o uso definido diretamente entre os responsáveis e a direção da escola. É considerado abusivo negar matrícula, aplicar penalidades ou criar qualquer tipo de constrangimento em razão da recusa na entrega do material solicitado.

Além disso, também não é permitido exigir marcas específicas, obrigar a compra no próprio estabelecimento de ensino ou impor a aquisição imediata e integral de todos os itens listados. A recomendação é que pais e escola conversem e definam, quando necessário, uma compra parcelada.

A compra de agendas escolares padronizadas também é opcional. Os responsáveis podem solicitar o calendário de atividades, datas de reuniões, avaliações e demais informações por outros meios fornecidos pela escola. Já a obrigatoriedade de adquirir uniformes em um local específico só se aplica se a peça possuir marca registrada. Ao final do período letivo, todo material não utilizado deve ser devolvido ao consumidor.

Produtos que não devem constar na lista de material escolar 2026

Álcool hidrogenado

Álcool gel

Algodão

Agenda escolar da instituição de ensino

Bolas de sopro

Balões

Canetas para quadro branco

Canetas para quadro magnético

Canudinhos

Clips

Copos, pratos, talheres, lenços e toalhas descartáveis

Elastex

Esponja para pratos

Fita para impressora

Folhas de isopor

Giz branco

Giz colorido

Grampeador

Grampos

Lã

Medicamentos ou materiais de primeiros socorros

Material de limpeza em geral

Papel higiênico

Papel convite

Papel ofício

Papel para copiadora

Papel para enrolar balas

Papel para impressoras

Papel flipchart

Pastas classificadoras

Pasta de dentes

Pincel anatômico

Pregador de roupas

Plástico para classificador

Rolo de fita adesivo kraft e/ou crepe

Rolo de fita dupla face

Rolo de fita durex

Rolo de fita durex colorida grande

Rolo de fita gomada

Rolo de fita scotch

Sabonete

Saboneteira

Sacos de presentes

Sacos plásticos

Xampu

Tinta para impressora

Toner

Pen drive, dentre outros

Produtos permitidos (apenas dentro dos limites abaixo)

Somente quando necessários ao processo pedagógico e respeitando as quantidades máximas.

Algodão, até 01 (um) pacote

Bloco de papel criativo, até 1(um)

Bloco desenho, até 1(um), independente da gramatura

Brinquedo, até 01 (uma) unidade (definição de acordo com o nível escolar e proposta

pedagógica da escola);

Caneta hidrocor, até 01 (um) estojo com 12 unidades;

Cola bastão, até 2(duas) unidades pequenas;

Cordão, até 01 (um) rolo pequeno;

Canudinhos, até 01 (um) pacote;

Cola branca, até 02 (duas) unidades pequenas;

Cola colorida, até 02 (duas) unidades pequenas;

Cola glitter, até 02 (duas) unidades pequenas;

Cola isopor, até 02 (duas) unidades pequenas;

Emborrachados EVA, até 03 (três) metros ou 03 até (três) peças para apenas um tipo;

Envelopes, até 04 (quatro) unidades;

Fitas decorativas, até 01 (uma) unidade pequena;

Fitilhos, até 01 (uma) unidade pequena;

Folhas de cartolina, branca ou colorida, até 04 (quatro) unidades;

Folhas de papel carmim, até 02(duas) unidades;

Gibis ou histórias em quadrinhos, até 02 (duas) unidades;

Glitter/Purpurina, até 02 (duas) unidades pequenas;

Lenços umedecidos, até 02 (duas) caixas;

Livro infantil, 01 (uma) unidade;

Massa para modelar, até 03 (três) caixas;

Papel A3, até 300 (trezentas) folhas;

Papel A4, até 300 (trezentas) folhas;

Pau de picolé, até 01 (um) pacote;

Pincéis para pintura, até 02 (duas) unidades;

TNT, 01 (um) metro, por cor, no máximo 3(três) cores;

Potes de tintas, cujas cores ficarão a critério das instituições de ensino, até 04 (quatro) unidades.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades