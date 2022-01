'Lindo e vacinado': Morador de Bagre, no Pará, viraliza por fotos de vacinação

Um morador do município de Bagre, no Marajó, achou uma maneira inusitada de divulgar a imunização contra a covid-19. Enquanto muitos postam fotos da imunização nas redes sociais, o marajoara Oleno Pantoja resolveu colocar banners na frente da casa dele, com fotos e frases sobre a imunização.

Ao todo, três banners foram colocados na residência, cada um com o registro de cada dose. Além dos registros, Oleno fez questão de frisar a importância da vacina. Em um dos cartazes, ele destaca a frase “Vacina, sim” e nos outros dois ressalta: “lindo, vacinado e abençoado por Deus”.

A atitude do marajoara viralizou nas redes sociais após uma moradora do município fazer uma publicação com a foto da frente da casa de Oleno. Os internautas, na maioria dos comentários, dizem que essa foi uma ótima forma de influenciar e divulgar a vacinação. Além de mostrar a importância da autoestima.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)