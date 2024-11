Lar Fabiano de Cristo arrecada itens de higiene para famílias em vulnerabilidade: saiba como ajudar

Com 53 anos de atuação no bairro do Guamá, em Belém, o Lar Fabiano de Cristo é mais que um espaço de acolhimento: é um lugar de transformação e esperança. A instituição sem fins lucrativos atende famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo crianças, adolescentes e idosos, oferecendo atividades educativas e sociais que impactam diretamente a vida de quem mais precisa. Neste fim de ano, a entidade está promovendo a campanha “Bem-Estar e Autocuidado”, que visa arrecadar recursos para a montagem de kits de higiene pessoal destinados às famílias atendidas.

Crianças do Lar Fabiano de Cristo (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Segundo Elisângela Neves, supervisora do Lar, a iniciativa surgiu de uma necessidade identificada pelas próprias famílias. “Sabemos que itens como sabonete, escova de dente, xampu e condicionador são básicos, mas muitas vezes ficam fora do alcance das famílias por causa das dificuldades financeiras. Nosso objetivo é promover o autocuidado e reforçar a autoestima dessas pessoas”, explica.

O desafio da dignidade

Com um trabalho pautado no acolhimento e na inclusão, o Lar Fabiano de Cristo abre suas portas para famílias em situação de vulnerabilidade social dos bairros de Belém, muitas delas encaminhadas por demanda espontânea. “Elas nos procuram buscando orientação ou atividades para os filhos, e, a partir disso, iniciamos o processo de acolhimento”, relata Elisângela.

Para as famílias já inseridas na rotina do Lar, o impacto vai muito além do material. Ana Cristina Santos de Lima, 20 anos, mãe do pequeno Elias Daniel, de 5 anos, é uma das atendidas pela instituição. Ela frequenta o espaço e destaca a importância do apoio recebido. “Aqui, meu filho participa de atividades educativas e eu me sinto acolhida. Isso ajuda muito na nossa rotina e nos dá tranquilidade”, afirma.

Ana Cristina Santos Lima, Mãe do Elias Daniel Lima (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Uma campanha de todos

A campanha visa arrecadar contribuições financeiras por meio de um link acessado através do Instagram do Lar, para montar os kits de higiene pessoal. “A doação pode ser feita de forma prática, diretamente na plataforma, e qualquer valor é bem-vindo. Nosso foco é arrecadar recursos para garantir kits iguais para todas as famílias. Mas quem quiser doar produtos também pode entrar em contato conosco”, explica Elisângela.

A entrega dos kits está prevista para o dia 18 de dezembro, e a equipe do Lar está empenhada em mobilizar doadores para alcançar a meta. “A ideia é montar kits com produtos básicos e de qualidade, garantindo que todas as famílias atendidas recebam a mesma atenção”, conta a supervisora.

O Lar Fabiano de Cristo acredita que a solidariedade transforma vidas e cada doação, por menor que seja, faz a diferença. “Esse trabalho só é possível graças à generosidade de quem se dispõe a ajudar. Convidamos a todos a se engajar nessa causa e proporcionar um Natal mais digno e feliz para essas famílias”, finaliza Elisângela.

Como ajudar

Para contribuir com a campanha “Bem-Estar e Autocuidado”, basta acessar o perfil do Lar Fabiano de Cristo no Instagram e clicar no link disponível para doações. Quem preferir, também pode entrar em contato diretamente com a instituição para entregar itens de higiene pessoal no local.

Serviço

Arrecadação de material de Higiene Pessoal

Endereço: Rua Barão de Igarapé-Miri, 527, Guamá – Belém (PA)

Contato: (91) 3249-7795 | 98990-0336

Doações em dinheiro: Link do Instagram - @LarFabianodeCristo