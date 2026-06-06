Lancha quase afunda após colisão com balsa em Santarém; veja o vídeo!

Uma lancha quase afundou na manhã deste sábado (6/6) após uma colisão com uma balsa nas águas do Rio Amazonas, no município de Santarém, no oeste do Pará. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Segundo o portal O Impacto, testemunhas relataram que a pequena lancha transportava um homem que precisava alcançar e embarcar na balsa que realiza a tradicional travessia entre o porto de Santarém e a comunidade de Santana do Tapará.

A manobra de aproximação no leito do rio resultou no forte choque entre a lancha e a estrutura da balsa. Com a colisão, as duas pessoas que estavam na lancha por pouco não afundaram com a embarcação, ainda conforme o portal O Impacto.

Ao Giro Portal, o comandante e proprietário da lancha, identificado como Vanildo, relatou que uma das ondas geradas pela movimentação da balsa atingiu a lancha durante a tentativa de atracação, provocando o acidente. A intenção era permitir que o passageiro embarcasse na embarcação maior para seguir viagem. No entanto, a balsa não reduziu a velocidade, o que dificultou a aproximação.

Mesmo com o susto, as duas vítimas e a lancha foram resgatadas com segurança pelos passageiros da balsa.