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Lancha quase afunda após colisão com balsa em Santarém

Os passageiros da balsa socorreram as duas pessoas que estavam na lancha

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o momento em que a colisão aconteceu (à esquerda) e os passageiros da balsa socorrendo as duas pessoas que estavam na lancha. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Uma lancha quase afundou na manhã deste sábado (6/6) após uma colisão com uma balsa pelas águas do Rio Amazonas, no município de Santarém, no oeste do Pará. Não há relato de feridos.

Segundo o portal O Impacto, testemunhas relataram que a pequena lancha transportava um homem que precisava alcançar e embarcar na balsa que realiza a tradicional travessia entre o porto de Santarém e a comunidade de Santana do Tapará.

A manobra de aproximação no leito do rio resultou no forte choque entre a lancha e a estrutura da balsa. Com a colisão, as duas pessoas que estavam na lancha por pouco não afundaram com a embarcação, ainda conforme o portal O Impacto.

Mesmo com o susto, as duas vítimas e a lancha foram resgatadas com segurança pelos passageiros da balsa.
 

 

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