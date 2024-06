Junho Laranja: especialistas orientam como prevenir e tratar queimaduras

Este mês é marcado pela campanha "Junho Laranja", que visa a conscientização sobre a prevenção de queimaduras, um problema de saúde pública considerado sério. O objetivo é unir esforços institucionais para ajudar as pessoas a entender os riscos dessas lesões e as medidas para evitá-las. Estima-se que, a cada ano, mais de um milhão de pessoas sejam vítimas de queimaduras em todo o Brasil. Índices que podem ser muito maiores dada a precariedade do sistema de coleta de informações no País.

Os números de queimados no Pará demonstram a importância desse tipo de ação. Este ano, o Centro de Tratamento Especializado em Queimaduras do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, único centro especializado na região Norte, já atendeu 251 pacientes entre janeiro e maio. Em 2023, foram 616 atendimentos no total, abrangendo tanto adultos quanto crianças de diversos municípios do estado.

A reportagem de O Liberal conversou com a dermatologista Heliana Góes e com o cirurgião plástico Milvio Neto, que orientaram sobre as principais formas de prevenção e cuidados que se deve ter durante o tratamento de queimaduras. Confira a seguir.

Dra Heliana Góes alerta para os tipos de queimaduras e qual melhor procedimento para cada uma delas (Divulgação Heliana Góes)

Principais cuidados no tratamento das queimaduras

O tratamento das queimaduras varia de acordo com a gravidade, sendo classificadas como queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau. Dra Heliana explica que as queimaduras de primeiro grau são as que atingem a epiderme, a camada mais superficial da pele. A pele se torna vermelha, inchada e com ardência e pode descamar em seguida. Veja a seguir as principais orientações profissionais para quem sofreu uma queimadura desse tipo:

Deve-se realizar compressa com água fria ou água corrente fria, pois alivia a dor, e pode evitar a formação de edema (inchaço).

Analgésicos, antinflamatórios, emolientes e cremes com corticosteróides podem ser necessários no primeiro momento.

Queimaduras de Segundo Grau

“As de segundo grau, portanto, são mais profundas. Provocam vermelhidão, inchaço, bolhas, com dor intensa. A conduta para esse tipo de ferimento é a mesma da queimadura de primeiro grau, exceto de que as bolhas devem ser examinadas pelo médico, assim como a prescrição de curativos, se necessário”, diz a dermatologista.

Terceiro Grau

“Já a queimadura de terceiro grau atinge camadas mais profundas que as de segundo grau, além de tecidos subcutâneos (músculos, tendões e ossos). Nesse tipo de queimadura deve-se procurar um pronto atendimento imediatamente. Em alguns casos a intervenção cirúrgica é necessária e consiste em remover tecidos necrosados e até fazer enxerto de pele”, explica Heliana Góes.

Principais formas de prevenção das queimaduras

Dra Heliana Góes fez uma lista com algumas medidas que minimizam e evitam as queimaduras:

As panelas devem ser colocadas nas bocas traseiras do fogão e com os cabos virados para trás ou para o lado, para evitar que as crianças puxem os cabos;

Evitar a presença de crianças na cozinha próximo ao forno ou fogão;

Manter cabos e alças em bom estado, para evitar que se desprendam e derramem o conteúdo ao erguer as panelas;

Evite usar chamas dentro de casa. Se não puder evitar, deixe-as distantes de tecidos (cortinas, tapetes, toalhas) e sempre sob supervisão. Não espalhe velas pelos cômodos da casa;

Manter o ferro de passar roupas longe das crianças;

Guardar solventes, combustíveis (como o álcool) e outros produtos químicos em recipientes adequados, devidamente fechados e fora do alcance de crianças;

Evitar exposição prolongada ao sol e sempre use filtro solar.

Cuidados após queimadura

O cirurgião plástico Milvio Neto, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e coordenador do serviço de cirurgia plástica do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, listou para a reportagem de O Liberal orientações para quem se queimou. Entre as orientações, o médico alerta para que as pessoas não acreditem em crendices populares, como o uso de pasta de dente ou café nas áreas queimadas, mitos propagados há algum tempo na sociedade. Veja:

Após a queimadura, resfriar a área queimada expondo a região afetada à água corrente em temperatura ambiente, pelo tempo de 10 a 15 minutos.

Evitar lavar a região afetada com água gelada

Procurar serviço especializado em tratamento de queimadura

Não passar produtos de uso do dia a dia, como pasta de dente e café.

Realizar troca diária de curativo

Evitar exposição ao sol e ao calor

Seguir orientações médicas e prescrição