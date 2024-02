Mulher de 33 anos morre dez dias após se queimar enquanto fritava ovo

Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, morreu nesta segunda-feira (26), após dez dias internada na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, no interior de São Paulo. A mulher foi levada ao hospital com graves queimaduras no dia 16 de fevereiro, quando se acidentou enquanto fritava ovo.

Para verificar se o ovo não estava estragado, antes de despejar na frigideira, Elisângela quebrou o alimento em um copo. Sem perceber que havia água no recipiente, ela colocou o ovo com o líquido na panela com óleo quente, o que provocou a elevação das chamas. A mulher teve parte do rosto, a camiseta e o sutiã de amamentação que estava vestindo atingidos. Elisângela tinha uma filha de um ano.

VEJA MAIS

Ao ser levada para a Santa Casa de Rio Claro, a paciente foi transferida para a unidade de Limeira, que possui especialização em queimados. Nesta segunda-feira, 26, Elisângela passaria por uma cirurgia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. O sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério de Itirapina.

O que acontece se colocar água em óleo quente?

Devido às propriedades químicas, água e óleo não se misturam. Quando o óleo está em altas temperaturas e é adicionado água, ela vai para baixo dele e as suas gotículas vaporizam e absorvem energia. Com a expansão, que ocorre abaixo do óleo e devido à energia, ele sobe e vai para fora do recipiente - no caso, da panela.

O que fazer em casos de queimaduras?

Segundo o Ministério da Saúde, em casos de queimaduras é recomendado:

Colocar a parte queimada debaixo de água corrente, fria e com jato suave;

Fazer compressas úmidas e frias

Manter a área queimada coberta com pano limpo e úmido, caso haja poeira ou insetos no local;

Não tocar a queimadura com as mãos, furar as bolhas, descolar tecidos grudados ou retirar corpos estranhos;

Não colocar manteiga, pó de café, creme dental ou outras substâncias que não sejam indicadas por especialistas;

Procurar o Ponto-Socorro mais próximo.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)