Onda de calor: britânicos publicam fotos com queimaduras de sol inusitadas

Tomados pela onda de calor que avança a Europa, alguns britânicos passaram a usar a rede social Reddit para compartilhar queimaduras de sol com desenhos inusitados, tudo isso devido ao traje usado para sair pelas ruas. As informações são do Metrópoles.

Por si só, a queimadura solar já é algo desagradável e perigosa para a saúde. Com a onda de calor, alguns especialistas passaram a alertar a população para uma atenção redobrada no uso protetor solar ao se exporem ao sol. Porém, algumas recomendações não estão sendo seguidas pela população, que está sofrendo ao saírem nas ruas e ganhando marcas inusitadas. Veja:

Onda de calor

Segundo os órgãos de saúde da Espanha e de Portugal, a onda de calor na Europa já provocou mais de mil mortes. Além das altas temperaturas, os dois países, ao lado da França, também estão sofrendo com incêndios florestais. Nesta terça-feira (19), o Reino Unido registrou a maior temperatura da história, com os termômetros marcando 40,2 graus em Londres.

Os meteorologistas ainda acreditam que as temperaturas chegarão até a Bélgica e Alemanha, com termômetros podendo atingir 40 graus.

