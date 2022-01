Confira quais são os melhores protetores solar para o rosto de acordo com o tipo de pele

É inegável que o protetor solar é um item indispensável na vida das pessoas e deve ser usado todos os dias, seja em dias nublados, chuvosos ou de sol forte, onde a atenção precisa ser redobrada. Os benefícios? Vários! O item previne o envelhecimento da pele precocemente, reduz manchas, previne doenças como o câncer de pele, protege dos raios UVA E UVB, entre outros. Por isso, o Oliberal.com separou quatro protetores solar que podem lhe auxiliar na escolha do melhor produto para o seu tipo de pele.

Qual é o melhor protetor solar para pele oleosa ou acneica?

O ideal para pele oleosa ou acneica são os protetores oil free, ou seja, livre de óleos, toque seco ou que apresente controle de oleosidade na embalagem. Todas essas especificações podem ser encontradas no rótulo.

Protetor Solar Anthelios Airlicium da La Roche-Posay - Em torno de R$ 80 de acordo com o estabelecimento (consulte seu dermatologista).

Opção de protetor solar para pele oleosa ou acneica. (Reprodução)

Qual é o melhor protetor solar para pele seca?

Na hora de investir em um protetor solar para pele seca é importante observar a composição do produto e ir em busca de componentes hidratantes como a água termal e vitamina E. Além disso, a textura deve ser mais cremosa e emoliente.

Protetor Solar Hidratante Vichy Hydra-Matte - Em torno de R$ 50 de acordo com o estabelecimento (consulte seu dermatologista).

Opção de protetor solar para pele seca. (Reprodução)

Qual é o melhor protetor solar para pele madura?

Os protetores para pele madura precisam estar turbinados de filtros com ativos antioxidantes como vitamina C e E ou ácido hialurônico para ajudar a suavizar as rugas.

Protetor Solar Renew Solar Advance Matte com Ácido Hialurônico - R$ 39,90 no site da Avon (consulte seu dermatologista).

Protetor solar para pele madura. (Reprodução)

Qual é o melhor protetor solar para pele mista?

A pele mista, geralmente, é uma pele que tem oleosidade apenas na zona T do rosto e seca nas outras regiões e deve-se buscar um equilíbrio. Pode-se investir em protetores oil free e gel-creme.

Neutrogena Sun Fresh derm care - R$ 40,00 (consulte seu dermatologista).