Jovens atendidos pela Usina da Paz, em Marituba, visitam o Palácio dos Despachos

Jovens atendidos pela Usina da Paz de Marituba tiveram a oportunidade de visitar o Palácio dos Despachos, sede do Governo do Estado do Pará, na manhã desta segunda-feira (3/02). A visita, que incluiu uma conversa com a primeira dama, Daniela Barbalho, e a entrega de veículos para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), foi marcada por momentos de inspiração e aprendizado.

Os adolescentes, provenientes de uma das comunidades mais vulneráveis ​​do Estado, foram recebidos pelo governador Helder Barbalho, que destacou a importância deste encontro. “A visita de crianças e jovens que vêm das Usinas da Paz é um momento muito especial, pois esse projeto representa a transformação na vida das pessoas”, afirmou Barbalho. “Temos a responsabilidade de oferecer oportunidades para que esses jovens possam transformar suas vidas e realizar seus sonhos.”

Durante a visita, os jovens conheceram o Espaço COP 30. Taila Victória Ferreira Modesto, de 17 anos, comentou: “Foi muito bom conhecer a parte do Espaço COP 30. Todo mundo está gostando bastante”. Seu colega, Edielson Marcel, também de 17 anos, sintetizou o sentimento do grupo: “Achei o espaço muito lindo, e foi uma experiência muito boa.”

Além de conhecerem as dependências do palácio, os jovens tiveram a oportunidade de acompanhar a entrega de veículos para a Semas, evento que envolveu a presença do governador e outros secretários. Essa ação simboliza o compromisso do Governo com a preservação ambiental, tema que está cada vez mais presente no dia a dia da sociedade brasileira.

A secretária Elieth Braga, responsável pela organização da visita, destacou que o projeto busca proporcionar aos jovens uma vivência do cotidiano do Governo. “É importante que eles entendam como funciona essa engrenagem que toma decisões que impactam suas vidas. Além disso, queremos promover um senso de pertencimento e cidadania”, comentou. Ela acrescentou que a experiência inclui a interação com a Polícia Militar e a visita a áreas que abrigam animais, reforçando a conexão entre os jovens e os serviços públicos.

O dia culminou com um encontro entre os jovens e o governador, onde Helder Barbalho incentivou a todos que sonham e lutam por seus objetivos. “Quando vejo exemplos dessas meninas dizendo que sonham em ser líderes no nosso Estado, todos têm o direito a sonhar. E nós temos a obrigação de dar oportunidade para que esses sonhos se tornem realidade”, enfatizou o governador.

As impressões dos jovens sobre o dia foram positivas. Eles expressaram entusiasmo não apenas pelo espaço visitado, mas também pela possibilidade de se sentirem mais próximos do Governo. “Eu vou contar que passei uma experiência muito boa aqui”, disse Edielson, ansioso por compartilhar a visita com sua família.

A Usina da Paz, em Marituba, surgiu como um projeto inovador voltado para a transformação social. O governador Helder Barbalho lembrou que iniciativas como essas são fundamentais para mudar a percepção de que é possível conquistar uma vida melhor. “Quando investimos nas pessoas, garantimos que elas tenham escolhas e oportunidades”, concluiu.