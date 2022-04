Jovem que sofreu descarga elétrica ao usar celular conectado na tomada continua internado

Um jovem de 22 anos foi vítima de uma descarga elétrica enquanto mexia no celular. O fato aconteceu no último domingo (17), o rapaz continua internado no setor de estabilização do Hospital Municipal de Santarém, no oeste do Pará.

A vítima, identificada como Felipe Barroso Viana, estava utilizando o celular enquanto a bateria era carregada na tomada, houve uma descarga elétrica e ele foi atingido.

O Serviço Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e encaminhou o jovem para o Pronto Socorro Municipal.

De acordo com o coordenador do Samu, Joziel Colares, após Felipe receber o choque, ele caiu no chão, bateu a cabeça e ficou desacordado. “Durante o desmaio ele teve convulsões e foi conduzido em estado delicado para o Hospital, seguiu direto para atendimento na estabilização da Unidade, onde se encontra até o presente momento”, relatou.