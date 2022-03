Jovem que estava desaparecido é encontrado morto na praia do Juá em Santarém

O jovem identificado como Caio Eduardo Costa Ribeiro, de 19 anos, foi encontrado morto no começo da tarde desta quarta-feira (2), boiando nas águas do Rio Tapajós, na Praia do Juá, que fica na grande área do Maracanã, em Santarém. A suspeita é de afogamento.

VEJA MAIS

Segundo informações da família, Caio Eduardo saiu da casa da avó, na Rodovia Fernando Guilhon, na manhã da última segunda-feira (28) e não chegou em sua casa. O jovem tomava medicação controlada, pois sofria de esquizofrenia. Ele morava com a família, no bairro Elcione Barbalho. E teria sido visto pela última vez andando pela rua do bairro Maracanã. Familiares organizaram buscas pelo jovem, mas sem sucesso. Pelas redes sociais também foi pedida ajuda para localizar o jovem.

Segundo a polícia, o pai da vítima fez o reconhecimento, as roupas que Caio usava ajudaram na identificação. A remoção foi feita pelos Bombeiros e o corpo foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML), que deve constatar as causas da morte.

Ainda segundo relatos da família, em setembro do ano passado, o irmão de Caio, morreu vítima de afogamento na Praia Pajuçara, em Santarém. E desde então, Caio ouvia a voz do irmão vindo do rio. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e fez os primeiros procedimentos.