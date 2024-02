Jovem com paralisia cerebral aprovado em três universidades tem celular furtado; saiba como ajudar

No próximo dia 4 de março, o jovem Lucas Raphael Nobre Saldanha, DE 17 anos, vai concretizar um sonho que ele tem desde pequeno: fazer um curso universitário de Filosofia. Nessa data, ele começará a ter aulas no campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa) no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, onde Lucas e a família dele moram. O problema é que o aparelho celular desse adolescente foi furtado, e, agora, os familiares dele tenta adquirir um novo para que o rapaz possa começar o ano letivo dispondo do acesso a recursos tecnológicos relacionados ao curso.

A mãe de Lucas, a dona de casa Alexandra Nobre, coordena uma campanha nas redes sociais com essa finalidade. "O Lucas passou em 3 faculdades, e, na comemoração, o celular dele foi furtado. Então, estamos fazendo uma vaquinha para podermos comprar outro para ele A quem puder e quiser ajudar seremos muito gratos. PIX: 91988380074 - Antônia Alexandra Ramos Nobre (mãe dele) - Nubank", diz a postagem feita pela família de Lucas.

Tricalouro

Lucas Nobre foi aprovado em três processos seletivos: Filosofia na Universidade do Estado do Pará (Uepa), no dia 26 de janeiro; Filosofia na Universidade Federal do Pará (UFPA), em 27 de janeiro, e Sistemas de Informação na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), em 31 de janeiro.

No dia 4 deste mês, ele se matriculou na Uepa, em São Miguel do Guamá, por estar mais perto da casa da família. Bem-humorado, Lucas compareceu à Uepa, para a matrícula, vestindo uma camisa do Paysandu Sport Club, por quem torce. Na ocasião, ao lado da mãe, o jovem externou a felicidade dele, ao receber o comprovante de matrícula: "Agora, sim, eu sou universitário!".

Como chegou a relatar Alexandra Nobre, na véspera da matrícula, Lucas nem dormiu direito, ansioso com a hora de se matricular, após pedir à mãe para ela e ele não se esquecerem de nada, de nenhum documento para a matrícula.

Lucas faz tratamento com relação à paralisia cerebral, que atinge a coordenação motora dele, mas não afeta a parte cognitiva. Agora, a família do jovem espera conseguir o valor para garantir o celular ao tricalouro iniciar 2024 com a mesma disposição demonstrada nos anos anteriores de estudo.