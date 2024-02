Tricalouro, com paralisia cerebral, Lucas está matriculado na Uepa para aulas em março

Após ter sido aprovado em três processos seletivos - Filosofia na Universidade do Estado do Pará (Uepa), no dia 26 de janeiro; Filsofia na Universidade Federal do Pará (UFPA), em 27 de janeiro, e Sistemas de Informação na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), em 31 de janeiro, o jovem Lucas Raphael Nobre Saldanha, 17 anos, portador de paralisia cerebral, matriculou-se nesta segunda-feira (5) na Uepa. A matrícula foi efetivada por volta das 10h desta segunda, no Campus Uepa no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, onde mora a família desse tricalouro e onde ele irá fazer o curso universitário.

"Agora, sim, eu sou universitário", declarou Lucas, após ter confirmada sua matricúla na Universidade do Estado e receber o comprovante de matrícula. A escolha do curso nesse campus da Uepa se deu pela maior facilidade de acesso por parte do jovem, como relata a mãe dele, a dona de casa Alexandra Nobre. "Quando eu vi o meu filho entrando no campus, eu me emocionei, por entender que o meu filho inicia hoje o futuro dele", salienta Alexandra.

Bem-humorado

Na hora da matrícula, Lucas manteve o bom-humor de sempre. Um dia após o primeiro clássico maior do futebol paraense, entre Clube do Remo e Paysandu, o jovem não deixou de vestir a camisa do clube do coração, o Paysandu, para marcar o momento especial pelo qual tanto aguardou. "Ele nem dormiu direito, ansioso com a hora de se matricular. No domingo, falava para eu não esquecer da matrícula na universidade, de checar todos os documentos", relatou Alexandra Nobre.

Lucas: camisa do Papão na hora da matrícula em Filosofia, na Uepa (Foto: Acervo Pessoal)

Lucas sempre gostou de Filosofia, desde cedo. Já matriculado o jovem para as aulas a partir de 4 de março, a mãe dele providencia, agora, o transporte escolar e acompanhante junto aos órgãos públicos de educação.

"Este começo de ano está sendo ainda mais especial. O Lucas vai iniciar o curso universitário dele e a minha filha a Luna (de 6 anos de idade) iniciará o 1º ano do ensino fundamental 1 na Escola Municipal Raimunda Pinho", destaca Alexandra Nobre. Lucas faz tratamento com relação à paralisia cerebral, que atinge a coordenação motora dele, mas não a parte cognitiva.