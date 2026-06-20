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Jacaré aparece em área urbana de Castanhal e é resgatado pelos Bombeiros

Animal foi encontrado por moradores na Cohab e removido com segurança pela equipe de resgate após acionamento dos bombeiros

Hannah Franco
fonte

Jacaré é resgatado após aparecer em bairro de Castanhal durante chuva forte (Reprodução/Redes sociais)

Um jacaré foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite da última sexta-feira (19), no conjunto Cohab, em Castanhal, após o registro de forte chuva na cidade. O animal foi visto por moradores em uma área urbana do bairro antes da chegada das equipes de emergência.

Imagens feitas por populares mostram o momento em que o réptil é encontrado e cercado até a chegada do resgate. Os vídeos circularam nas redes sociais e em aplicativos de mensagens ao longo da noite.

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Após o chamado, o Corpo de Bombeiros realizou a captura do jacaré e fez a remoção segura do animal. A operação ocorreu sem registro de feridos.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do animal nem sobre o local para onde ele foi encaminhado após o resgate.

Em situações envolvendo animais silvestres em áreas urbanas, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou o Batalhão de Polícia Ambiental pelo 190, evitando contato direto com o animal.

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