Investimentos do Governo do Pará garantem saúde e segurança em Marabá

O município de Marabá vem recebendo desde 2019 vários investimentos para fortalecer o desenvolvimento local, por se tratar da quinta cidade mais populosa do Pará, com mais de 288 mil habitantes, segundo o IBGE (2022), e principal centro econômico da região. As obras beneficiam todas as áreas, com destaque para saúde, segurança pública, mobilidade urbana e infraestrutura.

Na mobilidade urbana, o destaque mais recente é a ponte Ana Miranda, sobre o Rio Itacaiúnas, que será entregue nesta sexta-feira (27). A estrutura, construída por meio de uma parceria entre o Governo do Pará e a Prefeitura Municipal, interliga os núcleos Cidade Nova e Nova Marabá. Com 524 metros de extensão e 16 metros de largura, é a terceira ponte construída sobre o rio e tem por finalidade reduzir os congestionamentos na BR-230 (Transamazônica) e facilitar o fluxo de pessoas e da produção na região.

Saúde

Ainda em 2024, o Governo do Pará entregou a ala Oncológica do Hospital Regional do Sudeste do Pará “Dr. Geraldo Veloso” (HRSP), considerado um marco histórico para a saúde no sul e sudeste do estado. A nova ala abriga consultório, sala de tratamento com 10 cadeiras para quimioterapia, 20 leitos para internação e um leito de isolamento. A unidade tem consultas oncológicas, abrangendo especialidades como ginecologia e mastologia, além de sessões de quimioterapia e cirurgias oncológicas.

Outros investimentos nessa área foram as entregas da Agência Transfusional do Hemopa, em 2021, que funciona dentro do Hospital Materno Infantil; o setor de hemodinâmica do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em 2022, que beneficia mais de um milhão de pessoas de 22 municípios da região; e de três novas ambulâncias, sendo uma UTI e duas de simples remoção, para assegurar o transporte de pacientes na região sudeste do Pará.

O governo estadual ainda vai entregar a Policlínica/Natea (Núcleo de Atendimento Transtorno do Espectro Autista), que já está com 96% da obra concluída. As instalações somam 2.380 m² de área em obras, com dois andares, e contarão com 53 salas para os mais diversos atendimentos de saúde, incluindo os cuidados primários. No espaço serão ofertadas as especialidades de ginecologia, otorrino e oftalmologia, além de exames como eletroencefalograma, eletrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter, teste ergométrico, ultrassonografia, mamografia, raio-x, densitometria, tomografia, ressonância magnética, endoscopia.

João Jordão Dias, 60 anos, reside há 30 em frente ao prédio onde funcionará a unidade de saúde e está ansioso pela inauguração por vários motivos. "Vai ser muito bom para nós, inclusive quero ser paciente da clínica e começar a me consultar por ter algumas comorbidades. E também pretendo trabalhar vendendo aqui alguns produtos, porque vai vir muita gente de fora", afirmou.

Também em fase de construção está o novo Hospital Materno-Infantil de Marabá, que chega para expandir a assistência à saúde das mães e das crianças na Região de Integração Carajás, composta por 17 municípios. A nova unidade também vai contribuir para a descentralização de serviços de alta e média complexidade. A área total a ser construída é de 12.418,30 m², com 135 leitos totais, 86 leitos de enfermaria, 30 leitos de UTI, 10 leitos de UCI - Unidade de Cuidado Intensivo, cinco leitos de mãe-canguru e ainda mais quatro leitos de isolamento.

Segurança

Desde 2019, o Governo do Pará tem feito vários investimentos para garantir a segurança nas regiões sul e sudeste do Pará. Neste ano, oito totens de Segurança Pública foram instalados em vias de Marabá. Em 2022, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o município recebeu uma nova base operacional do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). Em abril do mesmo ano, a Segup lançou o programa “Pró-Mulher Pará” em Marabá, primeiro município do interior do estado a receber a iniciativa, que tem o objetivo de proteger, reprimir e prestar orientação e auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica, atuando de forma preventiva e repressiva em situações emergenciais.

Em 2021, foi entregue o novo prédio da Unidade Integrada de Segurança Pública na cidade. O espaço proporciona melhores condições de trabalho aos agentes de segurança pública e reúne serviços de qualidade com infraestrutura adequada, alcançando mais de 70 mil habitantes da área.

"As regiões sul e sudeste do Pará receberam vários investimentos da segurança pública. Especificamente em Marabá foi entregue um complexo de segurança pública, o CISP, no distrito de São Félix, que atende à toda população, com o Corpo de Bombeiros Polícia Militar e Polícia Civil, para que a gente possa atender uma reclamação antiga da população pela ausência de forças e de estrutura policial naquela parte do município. Também implantamos câmeras de segurança e totens de monitoramento com inteligência artificial, inauguramos o primeiro Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) em Marabá, que funciona como integrador das forças de segurança nas grandes operações, além de substituir viaturas das Polícias Militar e Civil, reformar quartéis e delegacias, tudo isso visando aprimorar e melhorar cada vez mais a prestação do serviço naquela região", explica o titular da Segup, Ualame Machado.

Outros investimentos

Além da segurança e saúde, outras obras serão inauguradas em breve. Uma delas é a Usina da Paz de Marabá. Localizada na Avenida Sororó, no bairro Jardim União, a UsiPaz Marabá contará com mais de 10 mil metros quadrados de área construída. Seguindo o padrão de sucesso das Usinas já entregues, o novo complexo vai dispor também de uma estrutura moderna e funcional, com mais de 70 serviços gratuitos oferecidos à população nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer. Ela será a 10ª Usina da Paz entregue pelo Governo do Pará, a terceira localizada na Região de Carajás, que já conta com Usinas em Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Por meio do programa "Creches Por Todo o Pará", Marabá vai ganhar uma nova creche. A obra está com os serviços avançados e conta com uma estrutura adequada para o ensino infantil, que disponibilizará uma área interna com 9 salas de aula, sala multiuso, 5 banheiros, secretaria, coordenação, sala dos professores, copa, despensa, área de serviço, lactário, berçário, trocador e DML, além de uma área externa com quadra, parquinho em areia, jardim, banho externo e horta, que atenderá 200 crianças de 0 a 5 anos.

A dona de casa Reny da Silva foi a Marabá visitar o neto que nasceu e disse que ficou feliz em ver os investimentos do governo no município. “Quando cheguei em Marabá eu senti uma boa sensação de segurança, vi os totens, muitos policiais nas ruas, câmeras também, novos quartéis. Em todo canto tem polícia e a comunidade se sente mais segura assim. Vejo também muitas outras boas iniciativas, não apenas na área de segurança, mas também na saúde, como a Policlínica que tá sendo construída. O município está bem servido com tantos investimentos e espero que o Governo do Estado venha com mais obras para ter mais progresso ainda em Marabá. É isso que o povo anseia”, comentou.