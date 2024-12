Nova Ponte Dona Ana Miranda será entregue nesta sexta-feira, 27, em Marabá

A nova Ponte Dona Ana Miranda, localizada no km 1,5 da Rodovia Transamazônica, em Marabá, será oficialmente inaugurada nesta sexta-feira, 27, às 17h. A estrutura, que já está concluída, é a terceira travessia sobre o rio Itacaiúnas e foi projetada para integrar os núcleos urbanos da cidade com mais eficiência, atendendo à crescente demanda de tráfego na região.

Com 577 metros de extensão, a obra foi realizada por meio de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Marabá. A ponte tem como objetivo promover maior segurança e agilidade no transporte de pessoas e mercadorias, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do município. A entrega da nova estrutura também reforça a importância de Marabá como um ponto estratégico no eixo logístico do Pará e da Amazônia.

Investimentos em infraestrutura e serviços públicos

Nos últimos meses, Marabá recebeu uma série de investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Em julho, foi entregue a nova Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A unidade passou por uma reconstrução completa, com o objetivo de modernizar o atendimento à população da região sudeste do estado.

Outra iniciativa foi a entrega, em agosto, do novo prédio do 1º Batalhão de Missões Especiais. A estrutura oferece melhores condições de trabalho para os policiais militares e para os 150 alunos do curso de formação de praças, realizado no 4º Batalhão, unidade próxima ao local.

Na área da saúde, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) alcançou a marca de mais de 20 mil cirurgias de média e alta complexidade em dois anos de funcionamento. O hospital é referência em procedimentos minimamente invasivos, reforçando a oferta de atendimento especializado na região.

Além disso, em setembro, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, realizou mais de 8 mil atendimentos em comunidades indígenas, como as aldeias Xikrin e Gavião, atendendo demandas de saúde em áreas de difícil acesso.