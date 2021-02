Internos do sistema prisional do Pará participam do Enem PPL 2020

Começou nesta terça-feira (23) a aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL 2020) nas unidades penitenciárias do Estado. Ao todos, 1.441 internos do sistema prisional se inscreveram para participar da avaliação, que pavimenta o acesso ao ensino superior.

Somente no Presídio Estadual Metropolitano II (PEM II), 114 detentos prestaram o exame, que para eles, também abre uma nova perspectiva de vida longe da criminalidade por meio da educação e do trabalho.

A primeira etapa do exame, composta por matérias relacionadas a Fundamentos de Humanas, ocorreu nesta terça-feira. Para o interno Rafael de Castro, poder participar do exame já é uma realização. “Nesse exame eu vou poder testar os meus conhecimentos e quem sabe conseguir uma vaga para cursar Inglês”, diz

Renato Gemaque considera que essa possibilidade em si garante às pessoas privadas de liberdade darem sua primeira contribuição positiva para a sociedade, trilhando um caminho longe da criminalidade. “Quero mudar de vida na base dos estudos. Meu sonho é cursar História”, comenta.

Amanhã (24) será finalizado o processo de 2020 com as questões de Exatas, como matemática.