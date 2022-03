Interdição na Transamazônica: manifestação de garimpeiros já dura cinco dias

A manifestação de garimpeiros de Itaituba, na rodovia BR-230 (Transamazônica), chega ao quinto dia neste sábado (19). A via foi interditada totalmente às 21h30 de terça-feira (15). O congestionamento, como aponta a Polícia Rodoviária Federal (PRF) — que está no km 118 para acompanhar e negociar a desobstrução —, chega a quase 20 quilômetros de extensão.

Neste sábado, os garimpeiros liberaram, parcial e temporariamente, a via para passagem de alguns veículos. O horário negociado foi de 9h30 às 14h. Ao final, os garimpeiros fechariam completamente a rodovia federal outra vez. Os manifestantes, que se identificam como o Grupo Independente de Garimpeiros do Tapajós, querem o fim de ações de fiscalização do Ibama e do ICMBio em garimpos da região de Itaituba.

Somente veículos oficiais e de urgência e emergência têm trânsito livre, mesmo com a interdição total. Em alguns outros momentos, a PRF conseguiu liberar o tráfego parcialmente, mas a manifestação segue e sem previsão de encerramento. Os garimpeiros montaram uma estrutura de acampamento. Os policiais continuam em negociação com o grupo.