Interdição na Transamazônica: garimpeiros chegam ao quarto dia de manifestação

A manifestação de garimpeiros de Itaituba, na rodovia BR-230 (Transamazônica), chega ao quarto dia nesta sexta-feira (18). A via foi interditada totalmente às 21h30 de terça-feira (15). O congestionamento, como aponta a Polícia Rodoviária Federal (PRF) — que está no km 118 para acompanhar e negociar a desobstrução —, chega a 17 quilômetros de extensão.

Na manhã desta sexta, os garimpeiros liberaram, parcial e temporariamente, a via para passagem de alguns veículos. A previsão é de que às 11h o ato volte a fechar completamente a rodovia federal. Os manifestantes, que se identificam como o Grupo Indenpendente de Garimpeiros do Tapajós, que quer o fim de ações de fiscalização do Ibama e do ICMBio na região.

Somente veículos oficiais e de urgência e emergência têm trânsito livre, mesmo com a interdição total. Em alguns momentos, a PRF conseguiu liberar o tráfego parcialmente, mas a manifestação segue.