Instituto Progresso oferece programação social a moradores do Icuí-Guajará

Na manhã deste sábado (19), dezenas de moradores do Residencial Novo Cristo 1, no bairro do Icuí Guajará, a 5 km do centro de Ananindeua, participaram do ‘Ação Progresso’, programação desenvolvida pelo Instituto Progresso, entidade que atua há oito meses com ações e programas que visam a melhoria da qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social. A atividade social foi desenvolvida das 8h às 12h, juntamente com equipes do Serviços Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional da Indústria (Senai), Sindicato da Indústria e Construção Civil (Sinduscon) e Serviço Nacional das Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O Instituto Progresso conta também com a parceria empresarial de Grupo SMC, VM Empreendimentos e Cuca Criativa Marketing Digital e da Prefeitura Municipal de Ananindeua.

A primeira programação do Instituto Progresso contou com um número grande de crianças e jovens adolescentes, que participaram de inúmeras atividades recreativas, dentre elas minifutebol, pintura, cama elástica, jogos de salão, xadrez gigante, minibasquete e tênis de mesa, mas também novo atividade física fit dance, ministrado por educadores do projeto Cristo Dance. Durante o Ação Progresso, a criançada pode ainda conferir a apresentação artística do palhaço Tio Chora, que ofereceu pintura facial para aos menores. Além disso, um circuito kids foi montado em frente ao centro comunitário, local de concentração do evento social.

Um dos objetivos da programação desenvolvida pelo Instituto Progresso foi diagnosticar a realidade socioeconômica dos 2.500 habitantes do Residencial Novo Cristo 1. Até por volta das 10h, cerca de 70 formulários foram preenchidos pelos moradores. A expectativa do Instituto é de que pelo menos 100 formulários fossem preenchidos até o final do evento. “São 20 perguntas, que se dividem em cinco grandes áreas de possíveis atuações com o projeto: saúde, educação, moradia, inclusão financeira e inclusão digital”, explicou Rodrigo. Um grupo de 15 profissionais atuaram de forma voluntária na ação Ação Progresso.

O Rodrigo ressaltou o objetivo do evento. “Ao invés de oferecermos projetos sociais prontos, queremos fazer a co-criação junto com a comunidade do Icuí Guajará. Para isso, aplicaremos uma pesquisa no dia do evento, a fim de coletar base de dados primários e assim, posteriormente, desenvolvermos projetos que vão ao encontro das reais necessidades das famílias. Como estímulo às famílias a participarem do levantamento das informações socioeconômicas, quatro cheques no valor de R$ 250

Comunidade

A comerciante Marli dos Santos, 41, mora no residencial há três anos. Ela aproveitou a presença do Sebrae e também levou os filhos para se divertirem. “Achando muito bom, pois meus se divertem e eu recebo orientações técnicas”, disse vendedora de acessórios para celular. Daniele Reis, 35, comercializa doces e bebidas com guaraná da Amazônia, e acompanhou os filhos e também recebeu orientações técnicas. “Achei muito interessante está sendo oferecido aqui, e o melhor que foi para o meu filho e também a mim”.

Parceiros

O superintendente regional do Sesi- Pará, Dário Lemos destacou a parceria no evento. “Estamos incentivando as atividades lúdicas e esportivas, e colaborando com a formação dessas crianças e dos adolescentes nessa programação junto com o Instituto”, disse. Pelo Sebrae Pará, o diretor-superintendente Rubens Magno Jr. destacou o papel da instituição no acompanhamento técnico e identificação de empreendedores. “Quando a gente olha o Instituto posicionado junto com a comunidade, através da associação dos moradores, agrega valor e o Sebrae não poderia estar fora disso”, destacou. Representante do Sinduscon, a gestora Eliana Farias falou da integração ao projeto social. “A gente vê com muita satisfação esse evento que oferece cidadania e qualidade de vida, vamos incentivar sempre”, garantiu.