Instalações elétricas: saiba qual a importância da manutenção preventiva para evitar acidentes

A Equatorial Pará alerta seus consumidores sobre a importância da manutenção preventiva nas instalações elétricas internas para que acidentes possam ser evitados. A empresa orienta que o consumidor não improvise a fiação dos aparelhos domésticos, pois isso pode causar dano material e humano.

A manutenção preventiva envolve a realização de verificações periódicas feitas por um eletricista qualificado, que terá os recursos adequados para avaliar o estado geral da rede elétrica. A manutenção elétrica preventiva do imóvel deve ocorrer pelo menos a cada 5 anos e por profissionais capacitados para este serviço.

Para o executivo de Segurança da Equatorial Pará, Marcelo Martins, as inspeções elétricas são fundamentais para o conforto e a segurança do seu imóvel.

“Para a segurança elétrica do seu imóvel, é fundamental manter inspeções periódicas preventivas para identificar a necessidade de substituição de disjuntores, fiação, quadros elétricos e tomadas danificadas. É importante não sobrecarregar tomadas com adaptadores e extensões”, destaca Marcelo.

Se atente aos seguintes sinais:

Cheiro de queimado, tomadas com aquecimento excessivo e quedas regulares de energia são indicativos de que algo não está funcionando corretamente. Fios desencapados e emendas expostas oferecem riscos de choques, curto-circuitos e incêndios.

Confira mais dicas:

• Inspecionar o poste padrão, fiação de entrada da energia e caixa de entrada onde é instalado o medidor, avaliando o estado de conservação e oxidações que comprometam a estrutura da instalação;

• ⁠Analisar o disjuntor que está instalado no padrão de entrada junto ao medidor, verificando se está dimensionado de forma adequada à demanda, além de verificar os terminais e possíveis falhas;

• Analisar o quadro de distribuição, com o objetivo de verificar a quantidade de circuitos e, se estão dimensionados de forma adequada à demanda, além de verificar os terminais e possíveis falhas;

• Inspecionar todos os periféricos (cabos, tomadas e interruptores), para certificar que as instalações se encontram em perfeitas condições de uso;

• Identificar os produtos a serem trocados, caso os mesmos apresentem falhas e depreciações, e realizar os reparos necessários;

• Testar todas as instalações e se certificar de que tudo se encontra de acordo com as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039, que regulam as ligações de baixa (até 1.000V) e média tensão (de 1.000V até 36.200V);

• Se o disjuntor desarmar com frequência chame imediatamente um eletricista capacitado para realizar a manutenção da rede elétrica do imóvel, lembrando que do medidor de energia para dentro do imóvel, as manutenções das instalações elétricas são de responsabilidade do cliente;

• Para ligar um eletrodoméstico na tomada, segure no plugue (parte dura, de plástico isolante) e nunca no fio. Não tente fazer improvisações, como desencapar os fios e conectá-los diretamente na tomada;

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)