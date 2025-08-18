Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar
O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana
Termina nesta terça-feira (19/8) o prazo para inscrições no 42º Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O certame oferta 75 vagas para contratação temporária de profissionais de nível técnico e superior com salários de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54.
As vagas são para atuação em unidades da Sespa localizadas no Nível Central, 1º Centro Regional de Saúde, Usina da Paz (Belém), LACEN e Serviço de Verificação de Óbito (SVO). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br até as 23h59 do dia 19 de agosto. CONFIRA AQUI O EDITAL COMPLETO DO PSS DA SESPA.
VEJA MAIS
Cargos e salários
Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo ser acrescidos de outras vantagens legais. Estão disponíveis cargos para diversas áreas da saúde e da administração pública, entre eles:
- Nível Superior – Área da Saúde: Enfermeiro, Farmacêutico-Bioquímico (Biologia Molecular), Médico (várias especialidades), Odontólogo (Clínico e Gestão), Psicólogo.
- Nível Superior – Administração Geral: Contador, Economista, Engenheiro Clínico.
- Nível Técnico: Técnico de Enfermagem (Necropsia), Técnico em Higiene Dental.
Etapas do Processo Seletivo
O processo será realizado em três fases:
- Inscrição (caráter habilitatório);
- Análise Documental e Curricular (eliminatório e classificatório);
- Entrevista (eliminatório e classificatório).
Para seguir à segunda fase, os candidatos deverão alcançar pontuação mínima conforme o nível e requisitos do cargo. Os classificados na análise curricular serão convocados para entrevistas, com publicação da lista no próprio site do SIPROS.
Requisitos básicos
Entre os critérios obrigatórios para participação estão:
- Ter idade mínima de 18 anos;
- Estar em dia com obrigações eleitorais e militares;
- Possuir escolaridade e registro no conselho de classe correspondente;
- Não possuir vínculo jurídico com a administração pública, salvo nos casos de acúmulo lícito de cargos (mediante comprovação de compatibilidade de horário);
- Não ter sido desligado da administração pública estadual nos últimos seis meses (salvo exceções previstas em lei).
A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, com turnos de manhã (08h às 14h) e tarde (12h às 18h).
Como se inscrever
Para realizar a inscrição, o candidato deve:
- Acessar www.sipros.pa.gov.br;
- Ler atentamente o edital;
- Preencher o cadastro com dados pessoais e profissionais;
- Anexar os documentos comprobatórios solicitados.
A inscrição implica no aceite integral das condições estabelecidas no edital. A relação completa dos cargos, vagas e requisitos está disponível no edital.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA