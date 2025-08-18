Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

Termina nesta terça-feira (19/8) o prazo para inscrições no 42º Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O certame oferta 75 vagas para contratação temporária de profissionais de nível técnico e superior com salários de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54.

As vagas são para atuação em unidades da Sespa localizadas no Nível Central, 1º Centro Regional de Saúde, Usina da Paz (Belém), LACEN e Serviço de Verificação de Óbito (SVO). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br até as 23h59 do dia 19 de agosto. CONFIRA AQUI O EDITAL COMPLETO DO PSS DA SESPA.

Cargos e salários

Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo ser acrescidos de outras vantagens legais. Estão disponíveis cargos para diversas áreas da saúde e da administração pública, entre eles:

Nível Superior – Área da Saúde: Enfermeiro, Farmacêutico-Bioquímico (Biologia Molecular), Médico (várias especialidades), Odontólogo (Clínico e Gestão), Psicólogo.

Enfermeiro, Farmacêutico-Bioquímico (Biologia Molecular), Médico (várias especialidades), Odontólogo (Clínico e Gestão), Psicólogo. Nível Superior – Administração Geral: Contador, Economista, Engenheiro Clínico.

Contador, Economista, Engenheiro Clínico. Nível Técnico: Técnico de Enfermagem (Necropsia), Técnico em Higiene Dental.

Etapas do Processo Seletivo

O processo será realizado em três fases:

Inscrição (caráter habilitatório); Análise Documental e Curricular (eliminatório e classificatório); Entrevista (eliminatório e classificatório).

Para seguir à segunda fase, os candidatos deverão alcançar pontuação mínima conforme o nível e requisitos do cargo. Os classificados na análise curricular serão convocados para entrevistas, com publicação da lista no próprio site do SIPROS.

Requisitos básicos

Entre os critérios obrigatórios para participação estão:

Ter idade mínima de 18 anos;

Estar em dia com obrigações eleitorais e militares;

Possuir escolaridade e registro no conselho de classe correspondente;

Não possuir vínculo jurídico com a administração pública, salvo nos casos de acúmulo lícito de cargos (mediante comprovação de compatibilidade de horário);

Não ter sido desligado da administração pública estadual nos últimos seis meses (salvo exceções previstas em lei).

A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, com turnos de manhã (08h às 14h) e tarde (12h às 18h).

Como se inscrever

Para realizar a inscrição, o candidato deve:

Acessar www.sipros.pa.gov.br ;

; Ler atentamente o edital;

Preencher o cadastro com dados pessoais e profissionais;

Anexar os documentos comprobatórios solicitados.

A inscrição implica no aceite integral das condições estabelecidas no edital. A relação completa dos cargos, vagas e requisitos está disponível no edital.