Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Adepará abre 58 vagas em processo seletivo para todos os níveis de ensino

Seleção vale para diversas áreas em 34 municípios e dois distritos

O Liberal
fonte

Adepará abre inscrições gratuitas para PSS na próxima segunda-feira (18) até o dia 20 de agosto (Foto: Ascom / Adepará)

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira (14), o Edital nº 01/2025, do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais em diversas funções. São oferecidas 58 vagas, para 34 municípios.

Gerente de operações do sistema de pessoal da Adepará, Jorge Marques Júnior, informou que as 58 vagas representam uma ampliação e estruturação dos serviços e das ações de fiscalização e vigilância no campo, para o atendimento do produtor rural em todo o estado.

O PSS oferta vagas para as funções de médico veterinário, engenheiro agrônomo, contador, assistente social, assistente administrativo, agente fiscal agropecuário e auxiliar de campo, com salários entre R$ 5.395,63 e R$ 3.188,55, mais benefícios.

As inscrições são gratuitas e vão abrir na próxima segunda-feira (18) até o dia 20 de agosto, uma quarta-feira, e devem ser realizadas exclusivamente no site www.sipros.pa.gov.br, na seção Processo Seletivo nº 11/2025 Adepará.

Segundo a Adepará, a contratação temporária será para os seguintes municípios: Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Almeirim, Belém, Breves, Chaves, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Gurupá, Irituia, Itaituba, Jacundá, Juruti, Moju e Monte Alegre.

Na lista, também constam Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Ourém, Pacajá, Piçarra, Placas, Prainha, Rio Maria, Rurópolis, Santa Cruz do Arari, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tailândia, Tucumã, Uruará e Viseu, e ainda para os distritos de Castelo dos Sonhos (em Altamira) e Monte Dourado (Almeirim).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

pss adepará
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Adepará abre 58 vagas em processo seletivo para todos os níveis de ensino

Seleção vale para diversas áreas em 34 municípios e dois distritos

14.08.25 19h16

Oportunidades de emprego

Seduc prorroga inscrições até 17 de agosto para bolsistas de nível superior

Candidatos podem se inscrever online e gratuitamente

14.08.25 18h47

VEJA COMO SE INSCREVER

Inscrições abertas para cursos gratuitos de empreendedorismo digital para jovens no Pará

Capacitação gratuita visa estimular novos negócios, gerar renda e promover inclusão produtiva em 53 municípios paraenses.

14.08.25 14h22

entenda

Elon Musk vai responder às acusações de assédio no tribunal

A corte também criticou tanto Musk quanto a OpenAI, alegando haver manipulações de ambas as partes.

14.08.25 12h43

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

CONCURSOS DE TI

Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

Editais oferecem vagas para níveis médio e superior, com oportunidades em todo o país; estado do Pará concentra quatro concursos com banca definida para área de TI.

11.08.25 7h15

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

moradia

Belém vira destaque nacional no mercado imobiliário: atratividade é impulsionada pela COP 30

A cidade subiu 17 posições no índice de demanda imobiliária, se consolidando como um novo polo de interesse

07.08.25 7h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda