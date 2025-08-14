Adepará abre 58 vagas em processo seletivo para todos os níveis de ensino

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira (14), o Edital nº 01/2025, do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais em diversas funções. São oferecidas 58 vagas, para 34 municípios.

Gerente de operações do sistema de pessoal da Adepará, Jorge Marques Júnior, informou que as 58 vagas representam uma ampliação e estruturação dos serviços e das ações de fiscalização e vigilância no campo, para o atendimento do produtor rural em todo o estado.

O PSS oferta vagas para as funções de médico veterinário, engenheiro agrônomo, contador, assistente social, assistente administrativo, agente fiscal agropecuário e auxiliar de campo, com salários entre R$ 5.395,63 e R$ 3.188,55, mais benefícios.

As inscrições são gratuitas e vão abrir na próxima segunda-feira (18) até o dia 20 de agosto, uma quarta-feira, e devem ser realizadas exclusivamente no site www.sipros.pa.gov.br, na seção Processo Seletivo nº 11/2025 Adepará.

Segundo a Adepará, a contratação temporária será para os seguintes municípios: Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Almeirim, Belém, Breves, Chaves, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Gurupá, Irituia, Itaituba, Jacundá, Juruti, Moju e Monte Alegre.

Na lista, também constam Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Ourém, Pacajá, Piçarra, Placas, Prainha, Rio Maria, Rurópolis, Santa Cruz do Arari, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tailândia, Tucumã, Uruará e Viseu, e ainda para os distritos de Castelo dos Sonhos (em Altamira) e Monte Dourado (Almeirim).