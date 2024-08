Inscrições para o Processo Seletivo Especial de Indígenas e Quilombolas começam dia 3 de setembro

As inscrições para o Processo Seletivo Especial destinado à seleção de candidatas(os) Indígenas e Quilombolas (PSE I/Q 2025) vão começar às 14h do próximo dia 3 de setembro e seguem abertas até às 17h do dia 10 de outubro de 2024. As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps).

De acordo com o edital, serão ofertadas 398 vagas para estudantes indígenas e 398 vagas para estudantes quilombolas, distribuídas em 199 ofertas de cursos de graduação.

A seleção consiste em uma prova de Redação em Língua Portuguesa, marcada para ser realizada no dia 1º de dezembro de 2024, e uma entrevista, com datas previstas para 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2025, para as(os) aprovadas(os) na Prova de Redação.

Para a realização de ambas as etapas, as(os) candidatas(os) quilombolas têm como opção as cidades de Abaetetuba, Altamira, Baião, Belém, Breves, Castanhal, Cametá e Soure. Já as(os) indígenas inscritas(os) podem realizar as provas em Altamira ou Belém.