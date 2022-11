Inscrições para o Processo Seletivo 2023 da UFPA terminam nesta sexta-feira (18); saiba mais

O prazo para as inscrições no Processo Seletivo 2023 da Universidade Federal do Pará (UFPA) encerra nesta sexta-feira (18) às 23h59. Ao todo, são 7.380 vagas, divididas entre 7.188 vagas ofertadas, acrescidas de 192 vagas adicionais reservadas a pessoas com deficiência (PcD), em 192 ofertas de cursos, nos 12 campi da UFPA. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 e deve ser pago por meio de boleto bancário, até o dia 16 de dezembro de 2022.

VEJA MAIS

Isenção da taxa de inscrição

Estudante que cursaram todo o ensino médio ou equivalente em escola da rede pública, receberão a isenção da taxa de inscrição automaticamente. Alunos que foram bolsistas integrais em escola da rede privada podem solicitar a isenção e anexar o comprovante da condição ao final da inscrição. A informação sobre a concessão ou não da isenção da taxa de inscrição estará disponível para consulta a partir de 29 de novembro de 2022.

Bônus

Quem tiver cursado todo o ensino médio presencialmente, mesmo que com períodos de ensino remoto emergencial, em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da Região Norte- Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) - poderá, no ato da inscrição, solicitar um bônus de 10% sobre a nota obtida no Enem 2022. De acordo com decisão judicial, a bonificação de 10% também será aplicada alunos certificados pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Se classificado, no momento da habilitação, o candidato terá que comprovar essa condição, sob o risco de perder a vaga.

Sobre as cotas

A UFPA seguirá adotando o Sistema de Cotas, com vagas ofertadas distribuídas conforme a legislação vigente. Metade das vagas é de ampla concorrência e o restante é direcionado a estudantes de escolas públicas (Cota Escola), com percentuais específicos para estudantes de baixa renda (Cota Renda), pessoas negras de cor preta, negras de cor parda e indígenas (Cota PPI), e pessoas com deficiência (Cota PcD).

Ainda há a oferta de 01 vaga adicional destinada a estudantes com deficiência em cada oferta de curso (Cota PcD Adicional). No quadro 1 do edital, estão descritos os grupos de vaga e seus respectivos destinatários; no quadro 2, constam os grupos de vagas a que cada candidato(a) pode concorrer conforme seu perfil. No ato da inscrição, o candidato(a) deverá optar pela concorrência ou não a cada tipo de cota, conforme seu perfil.

Os estudantes que forem classificados no processo seletivo em vagas de cotas precisarão comprovar, no momento da habilitação ao vínculo institucional, as condições que lhe garantem o direito à cota.

Estudantes que forem classificados em Cota Escola terão que comprovar ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Também tem direito à Cota Escola quem obteve certificado de conclusão com base no resultado do Enem, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, desde que não tenha frequentado o ensino médio em escola privada.

Já candidatos classificados em Cota Renda precisarão comprovar ter renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1,5 salário-mínimo nacional per capita.

Estudantes classificados em Cota PPI serão convocados para validação da condição autodeclarada de pessoa negra de cor preta, negra de cor parda ou indígena por Banca de Heteroidentificação e Banca de Verificação da Autodeclaração Indígena. Candidatos classificados em Cota PcD também passarão por avaliação da Banca Multiprofissional de Verificação PcD.

No site do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC), está disponível a relação de documentos obrigatórios para comprovação da condição em cada tipo de cota. Para a habilitação do PS 2023, os participantes só terão que comprovar a condição da vaga efetivamente ocupada, ainda que tenham realizado a inscrição em outro perfil.

Confira o edital clicando no link