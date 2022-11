UFPA oferta vagas em processo seletivo para professor com salários de até 20 mil; veja

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação de professores. Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (21).

Professor visitante

Um dos editais teve reaberta as inscrições e oferece uma vaga ao cargo de professor visitante. A vaga é para área de gestão de recursos naturais na Amazônia. Para participar, é necessário que os candidatos possuam graduação completa em nível superior, com doutorado na área pleiteada.

A remuneração mensal para quem for contratado será de R$ 20.530,01, acrescido de R$ 458,00 de auxílio-alimentação, com jornada de trabalho em regime de dedicação exclusiva para o exercício de suas funções.

Como critérios de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em uma única etapa, composta por análise de currículo lattes.

Professor Substituto

Para o cargo de professor substituto estão sendo ofertadas duas vagas, por tempo determinado. Para participar, o requisito é que os candidatos possuam ensino superior e pós-graduação, mestrado ou doutorado.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os Campus Universitário de Abaetetuba, na área de Física Matemática (1); e também para o Instituto de Medicina Veterinária IMV/UFPA - Castanhal, na área de Zootecnia II e Melhoramento Animal (1).

Os profissionais contratados deverão exercer as atividades designadas em jornadas de 20 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor básico que varia de R$ 2.236,32 a R$ 3.130,85, podendo haver retribuição por titulação de até R$ 2.700,36, com total que pode chegar a R$ 5.831,21.

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas através de prova escrita e prova didática.

Validade

O prazo de validade desses processos seletivos será de um ano a contar da data de sua homologação no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Inscrição

As inscrições para os dois processos seletivos estarão abertas até às 18h da próxima segunda-feira (21). Os candidatos podem efetuar a inscrição através do site do Ceps/UFPA.

A taxa de inscrição para o cargo de Professor visitante será de R$ 180. Já para o cargo de Professor Substituto o valor será de R$ 80.