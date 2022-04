Inscrições para concurso público de professor da UFPA terminam nesta semana

As inscrições do concurso público para o cargo de professor da Universidade Federal do Pará encerram-se no final desta semana, na sexta-feira (22). A instituição conta com dois editais abertos, que somam seis vagas para o magistério superior. Os interessados devem se inscrever, até às 18 horas, pelo site do Centro de Processos Seletivos (Ceps). Será cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 180, que poderá ser paga até dia 25 deste mês.

O edital n° 48/2022 dispõe de três vagas para a disciplina de abordagem centrada na pessoa, sendo elas: teoria, pesquisa e psicoterapia (1); e teoria sociológica (2). Os aprovados serão lotados no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH).

Já o edital n°47/2022 oferta três vagas para as áreas de eletromecânica (1); atenção integral à saúde do indivíduo, família e comunidade (1); e planejamento visual gráfico e comunicação audiovisual e multimídia (1). As vagas são para o campus universitário de Abaetetuba; Instituto de ciências da saúde (ICS); e Instituto de Letras e Comunicação (ILC), respectivamente.

O cargo de professor adjunto oferece remuneração no valor de R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação de R$ 458, para um regime de trabalho com dedicação exclusiva de 40 horas semanais. A função exige graduação na área pretendida e titulação de doutorado.

Os candidatos aprovados terão que desenvolver atividades curriculares de ensino, pesquisa e extensão, nos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão; participar do Programa de Formação Inicial no Serviço Público, ofertado pela UFPA; orientar estudantes de: Iniciação Científica (IC), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Pós-Graduação; participar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão, no âmbito da unidade ou subunidade; integrar-se a todas as atividades acadêmicas e administrativas da unidade ou subunidade acadêmica; produzir material didático de ensino em sua área de atuação.

Os certames serão compostos por prova escrita, com leitura coletiva; prova didática; memorial; e julgamento de títulos. No site do Ceps serão informados os locais de prova, assim como as datas e o calendário completo.

Na modalidade temporária, a Universidade também divulgou o edital referente ao processo seletivo para contratação de professor substituto e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) na Escola de Aplicação da UFPA; Instituto de Tecnologia; e no campus de Tocantins/Cametá. O PS disponibiliza quatro vagas para as disciplinas de educação geral: anos iniciais do ensino fundamental (1); educação inclusiva (1), estruturas navais(1); e linguística (1).

As inscrições para a seleção seguem até dia 28 de abril, também pelo site do Ceps, com taxa de participação no valor de R$ 80. As vagas não exigem titulação de doutorado e oferecem um salário que varia entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92, dependendo da titulação do candidato contratado.

O PS contará com uma prova escrita; didática; e julgamento de títulos para os concorrentes às vagas de estruturas navais e linguística.

